Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил

Дивовижний і сяючий світ fashion-індустрії неодноразово привертав до себе увагу розкішними моделями, подіумами, дизайнерами та феєричними шоу. Модні глянці від обкладинки до останньої сторінки – клопітка робота fashion-фотографів. Як працює світ моди і як туди потрапити – читайте далі.

У рамках Lviv Fashion Week – наймасштабнішої фешн-події Західної України – LifeStyle 24 побував на лекції "Як стати fashion-фотографом", яку провів голова краківської школи мистецтв і дизайну (Krakowskie Szkoły Artystyczne) Єжи Гавель – він займається fashion-фотографіями з 1989 року. Ми поділимося з вами усіма секретами, щоб ви змогли стати на крок ближчими до своєї мрії.

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Що повинен вміти fashion-фотограф

Безумовно, насамперед потрібно здобути професійні навики. Фотографу-дебютанту не обійтися без хорошого, якісного фотоапарата. Єжи Гавел радить акцентувати увагу на цифрових камерах Canon та Nikon (особисто він використовує Canon).



Єжи Гавел на СFW

Наступний крок – портфоліо. Це чи не найважливіший аспект для точки кар'єрного відліку. Саме ваші напрацювання стануть ключем до подальшої роботи. Змиріться з думкою, що спершу ви працюватимете з безкоштовними моделями та візажистами, адже фотографу без бекграунду платити ніхто не збирається. Практикуйтеся, вдавшись до послуг друзів та знайомих.

Мінусом перших фотографій є непрофесійні моделі та візажисти, які, можливо, не зможуть повністю реалізувати бажаний для вас результат. Тут покладайтеся на час і фарт. Рано чи пізно ви знайдете ідеальну людину для створення правильних фото.

Знаєте, що найважливіше у фотозйомці? Одяг? Макіяж? Не повірите – волосся і зачіска. Саме це створює безумовний вау-ефект, на який усі першочергово звертають увагу. Я завжди кажу: "Знайдіть мені класного перукаря",

– пояснив польський фотограф.

Пункт №3 – бажання. Погодьтеся, саме воно є запорукою успіху в усьому, за що ми беремося. Якщо ти "гориш" фотографією, мариш, бачиш кадри, не можеш зупинитися, вчишся, розвиваєшся – ти на шляху до успіху.

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Звісно, зараз фотографів – безліч. Але чи всі вони – професіонали своєї справи? Тому важливо генерувати нові ідеї та активно їх "просувати" ближче до fashion-світу, де їх можуть гідно оцінити.

Фінішна пряма і незаперечний успіх – твоє ім’я, яке знатимуть всі. Напрацювати собі славу та популярність – одне з найскладніших завдань. Щоб отримувати безперервні замовлення – належить попрацювати не один рік. Якщо ви справді хочете досягнути максимального ефекту – не смійте зупинятися.

Що повинен знати fashion-фотограф

Створити фотографію – завдання непросте, і справа не тільки в професійній складовій. Для того, щоб на ваше фото звернуло увагу якомога більше людей, до роботи потрібно залучити помічників. Справді якісне фото потребує команди професіоналів, кожен із яких магічним дотиком рук створить загальну цілісну картину. Не слід забувати, що асистент доволі часто може внести нове бачення щодо фото, тож є правою рукою фотографа.

Візажист – справжня фея. Якісним макіяжем він чи вона допоможе моделі відчути себе ще красивішою та привабливішою. Стиліст – творить чудеса. Погоджуєтеся? Це – люди-чаклуни, без яких fashion-індустрії не обійтися.



Візажист – важлива особа у створенні фото

Будьте готовими до випробувань часом. Нерідко фотозйомка триває від 4 до 7 годин, а іноді може затягнутися навіть до 12 годин. Тож не забудьте заздалегідь приготувати або замовити їжу для персоналу.

Ніхто не хоче штучно створених фото – тут важливі емоції,

– зазначив Єжи Гавел.

Початківцям не рекомендується працювати із чорно-білими фотографіями у Photoshop. Це – доволі складний клопіт, якісно впоратися з яким зможе тільки людина із чималим досвідом.

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Треба "крутитися" у модному середовищі, заводити знайомства, друзів, щоб у майбутньому доля звела вас із правильними людьми, які дадуть вам роботу. Fashion-маркетинг – важлива складова для майбутнього процвітання.

Чим повинен надихатися fashion-фотограф

Одне з найважливіших правил, яке існувало здавна і залишається актуальним досі – інтерес до мистецтва. Мистецтво потрібно розуміти, мистецтво треба моніторити і вивчати. Тобто, сприймати як левову частину своєї роботи.

Дивіться бекстейдж зі зйомки Єжи Гавела: