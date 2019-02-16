Як це – бути парою і жити разом: дивіться у коміксах

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Як це – бути парою і жити разом: дивіться у коміксах
Як це – бути парою і жити разом: дивіться у коміксах / boredpanda.com

Художниця з Лос-Анжелеса Аманда Олеандер створила 20 коміксів про те, як це жити разом.

Вона малює картинки з власних романтичних стосунків, пише Bored Panda.

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Аманда у ілюстраціях показує, якими є стосунки закоханих, коли вони наодинці. У більшості малюнків художниця зображує себе поруч з Джоі Рудманом:

Ми разом уже майже три роки. Він найкращий чоловік, якого я коли-небудь зустрічала,
– додала художниця.

Аманда зазначила, що її дуже захоплює те, як люди поводяться за зачиненими дверима. "Інтимні моменти, які ми ніколи не побачимо. Тому я малюю їх", – додала жінка.

Аманда хоче, щоб ті, хто дивиться на її малюнки, відчували впевненість і цінували прості моменти в житті.

Пропонуємо переглянути вам 20 життєвих і чесних ілюстрацій Аманди Олеандер:

комікси кохання пара
Так, жінки люблять готувати для чоловіків. Іноді і таке трапляється

кохання
Скільки разів ви засинали під час перегляду фільму?

кохання

кохання
Ці ігри...

кохання

кохання
Жінки прагнуть аби чоловіки завжди виглядали гарно

кохання
Чоловіки обожнюють, коли жінки готують

кохання
Бувало?

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Домашні "посиденьки" завжди гарна ідея!

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кохання
Обійми рідної людини – безцінно

кохання
Таке траплялося з кожним

кохання
І знову про чоловічу красу

кохання

кохання

кохання
Коли виходу немає

кохання
Така серія фотографій теж є у кожного

кохання
Читати разом – прекрасно

кохання

кохання

 

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Теги: Новини України Новини США LifeStyle Новини культури Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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