Як це – бути парою і жити разом: дивіться у коміксах

Художниця з Лос-Анжелеса Аманда Олеандер створила 20 коміксів про те, як це жити разом.

Вона малює картинки з власних романтичних стосунків, пише Bored Panda.

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Аманда у ілюстраціях показує, якими є стосунки закоханих, коли вони наодинці. У більшості малюнків художниця зображує себе поруч з Джоі Рудманом:

Ми разом уже майже три роки. Він найкращий чоловік, якого я коли-небудь зустрічала,

– додала художниця.

Аманда зазначила, що її дуже захоплює те, як люди поводяться за зачиненими дверима. "Інтимні моменти, які ми ніколи не побачимо. Тому я малюю їх", – додала жінка.

Аманда хоче, щоб ті, хто дивиться на її малюнки, відчували впевненість і цінували прості моменти в житті.

Пропонуємо переглянути вам 20 життєвих і чесних ілюстрацій Аманди Олеандер:



Так, жінки люблять готувати для чоловіків. Іноді і таке трапляється



Скільки разів ви засинали під час перегляду фільму?



Ці ігри...



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Чоловіки обожнюють, коли жінки готують



Бувало?



Домашні "посиденьки" завжди гарна ідея!



Обійми рідної людини – безцінно



Таке траплялося з кожним



І знову про чоловічу красу



Коли виходу немає



Така серія фотографій теж є у кожного



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