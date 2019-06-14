Як вибрати стиглий ананас: відео

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Як вибрати ананас - відео як визначити стиглий ананас
Як вибрати стиглий ананас / telegraf.com.ua

Обрати стиглий і, водночас, смачний ананас – дуже клопітке і важливе завдання, адже, якщо ананас уже на піку своєї стиглості, він починає бродити і розмножувати грибки. По шкірці ананаса не повністю можна розпізнати стиглість, тож варто орієнтуватися на низку факторів, покладаючись на які, ви точно не помилитеся у правильному виборі.

Кожен з нас любить екзотичний фрукт – ананас. Він є дуже корисним, адже перешкоджає утворення тромбів і розріджує кров. Лікарі рекомендують вживати його тим, хто скаржиться на збої серцевого ритму та захворювання нирок. Також ананас виводить з організму надлишки рідини і містить велику кількість вітамінів С, В, А, РР. Щоб ви змогли із задоволенням купувати такий фрукт і були впевнені в тому, що купили спілий та корисний – ми зібрали для вас найважливіші правила про те, яким чином обрати дозрілий фрукт. 

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Як обрати стиглий ананас: основні правила 

1. Насамперед зверніть увагу на вигляд ананасу. Ананас повністю готовий до вживання повинен бути жовто-коричневого кольору. Проте стиглий ананас може бути із зеленим забарвленням чи жовтим. 

ананас

2. На дотик шкірка ананасу повинна бути м'якою. Нестиглі фрукти мають тверду шкірку. Якщо натискаючи на шкірку під вашими пальцями вона пружиниться, то ананас зірвали стиглим. Якщо шкірка ананаса пожовтіла, то, швидше за все, його зірвали ще недостиглим, покладаючись на те, що на сонці він ще підійде. Однак така думка не є правильною. Ананас потемніє та пожовтіє, але не стане кращим на смак.

3. Усім нам відомо, що аби обрати стиглий кавун, по ньому треба вдарити долонею. Така ж тактика підходить і для ананаса. Легенько поплескайте по ананасу і слухайте, який він звук видає. Якщо він глухий, то ананас, швидше за все, уже спілий. 

4. Звертайте увагу на хвостик ананаса. Листки повинні бути зелені, трішки підв'ялі, однак не сухі. Фахівці рекомендують провертати хвостик ананаса від 90 до 180 градусів. Якщо вам легко вдасться це зробити, то фрукт стиглий. 

ананас

5. Ще одним дієвим способом перевірити стиглість ананаса можна за допомогою шкірки фрукта. Якщо на ній є темні та бурі плями – це ознака того, що ананас перезрів. 

6. Понюхайте ананас. Свіжий фрукт матиме солодкий, ніжний та приємний аромат. Якщо ж ананас пахне надто солодко, то, ймовірно, фрукт вже є перезрілим і у ньому почалися процеси бродіння. 

7. Важливим фактором смачного та вітамінного ананаса є його ціна. Зверніть увагу на те, що екзотичний фрукт повинен пройти довгий процес перш ніж потрапити на прилавок супермаркета. Доставка організовується за допомогою авіатранспорту, що є недешево. Якщо постачальник вдався до послуг морських перевізників, то ананас відповідно може коштувати дешевше. Однак, якщо брати до уваги той факт, що ананас по морю їхав довго, то ризик придбати перестиглий ананас збільшується.

Дивіться відео, як обрати стиглий ананас:

 

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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