Як виглядали весілля українських зірок: архівні фото

Зіркові весілля – це розкішні та вишукані свята, які привертають увагу мільйонів людей та ще довго залишаються в епіцентрі обговорень. Журналісти 24 каналу підготували для вас добірку архівних фото з весільних церемоній найвідоміших людей українського шоу-бізнесу.

Романтичні стосунки знаменитостей завжди приваблюють шанувальників. Цікаво дізнаватися нові деталі особистого життя, спостерігати за розвитком взаємин. Проте найголовнішим днем у житті кожної пари є весілля. 24 канал пропонує вам згадати, як і коли цей день відзначали знамениті пари, які стали прикладами для багатьох сімей.

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Весілля Ірини Білик та Андрія Оверчука

Модель Андрій Оверчук став першим чоловіком української співачки Ірини Білик. З ним Ірина навіть обвінчалася. В 1999 році у пари народився син Гліб.



Ірина Білик та Андрій Оверчук / Фото: ТАБЛОID



Вінчання Ірини Білик та Андрія Оверчука / Фото: ТАБЛОID

Весілля Сергія та Сніжани Бабкіних

Сергій та Сніжана таємно обвінчалися у 2008 році, проте в церкві дали слово, що незабаром зареєструють свої стосунки. Одружилися вони 27 березня 2009 року. Пишного святкування не було, вони лише розписалися у РАГСі. Наразі пара виховує трьох дітей.



Сергій та Сніжана Бабкіни / Instagram / snezhana_babkina



Весілля Сергій та Сніжани Бабкіних / Instagram / snezhana_babkina

Весілля Тіни Кароль та Євгена Огіра

Євген був продюсером Тіни. Вони обвінчалися 15 червня 2008 року. Вже в листопаді того ж року у подружжя народився син Веніамін. 28 квітня 2013 року Євген Огір помер від раку шлунку.



Вінчання Тіни Кароль та Євгена Огіра / Фото з відкритих джерел



Весілля Тіни Кароль / Instagram / tinakarol_fantina

Весілля Джамали та Бекіра Сулейманова

Співачка Джамала та активіст і економіст Бекір Сулейманов одружилися 26 квітня 2017 року. Офіційна церемонія відбулася вранці в Ісламському культурному центрі в Києві. Святкування продовжилося в одному із заміських ресторанів. В березні 2018 року в подружжя народився син Емір-Рахман. 12 лютого 2020 року артистка повідомила про другу вагітність.



Весілля Джамали / Facebook / @jamalaofficial



Джамала у весільній сукні / Facebook / @jamalaofficial

Весілля Влада Ями та Ліліани Ями

В 2017 році подружжя зізналося, що таємно одружилося, проте дату весілля не розсекретили. Нещодавно Влад зізнався, що шлюбна церемонія відбулася 21 вересня 2014 року. Наразі пара виховує сина Леона.



Весілля Влада Ями / Instagram / @vladyama_official

Весілля Марії-Барбари Кузьменко та Віктора Тура

Весілля доньки Кузьми Скрябіна відбулося 20 грудня 2019 року. Її обранцем став Віктор Тур – студент Національного медичного університету імені О. Богомольця.



Весілля доньки Кузьми Скрябіна / Instagram / @miss___mariya



Весілля Марії-Барбари Кузьменко / Instagram / @miss___mariya

Весілля Потапа і Насті Каменських

Український продюсер Потап та співачка Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. Саме тоді пара публічно оголосила про свої стосунки.

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Закохані Потап і Настя Каменських / Instagram / @kamenskux



Весілля Потапа і Насті / Instagram / @realpotap