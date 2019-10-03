Як виглядає модель, з якою в Раді переписувався Кива: фото і перший коментар

Мережу облетів вірусний відеоролик, в якому нардеп від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива торкався своїх геніталій у сесійній залі парламенту. Перед цим він телефонував незнайомці, підписаній як "Юля конкурс краси Одеса". Журналісти дізнались, хто це, та попросили прокоментувати курйоз.

Жінкою, якій телефонував одіозний Ілля Кива, виявилась модель та організатор публічних заходів Юлія Панкратова. Журналісти видання "Вести" поспілкувались з одеситкою, яка, за її словами, здивувалась через відеоролик не менше інших.

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Я займаюся організацією конкурсів краси, але сама в них участі не беру. Моя контактна інформацію не прихована і я людина публічна. По цьому, можливо, Ілля Ківа хотів допомогти з благодійною боку. Ми допомагаємо дітям, дитячим будинкам. Особистого спілкування з Ківою у мене ніколи не було,

– прокоментувала відеоролик Юлія.

Жінка додала, що й гадки не мала, хто їй телефонує, адже не піднімала слухавку, а її контакти є в мережі та на візитках, оскільки вона – публічна людина. Хоча на відео помітно, що перед дзвінком Юлії Ілля Кива з нею листувався у вайбері. Панкратова зізналась, що наразі їй телефонують з різних номерів у зв'язку з вірусним відео, але вона ігнорує дзвінки. Через особливий інтерес до неї після відеоролика вона також закрила всі сторінки у соціальних мережах.



Як виглядає модель, з якою в Раді переписувався Кива / Фото: "Вести"

."..Вся ця ситуація для мене шокова. І зовсім незрозуміло, навіщо приписувати з ним зі мною якісь стосунки... Роздули, що у мене немає пари і відносин, що насправді не є дійсністю. Моя контактна інформація є на візитках. Я публічна людина", – заявила жінка.

Дивіться відео, як Ілля Кива "розважається" у Верховній Раді:

Що відомо про Іллю Киву?Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року. Програв, проте пройшов до парламенту на виборах того ж року у складі "Опоплатформи". До цього очолював "Соціалістичну партію України".



Ще раніше працював у правоохоронних органах Полтавщини, Донеччини та Херсонщини. Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України.



У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.