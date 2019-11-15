Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря

Позначка нижче нуля на термометрі вже не за горами. Тому саме час дізнатись про те, як уберегти від холодних температур одну з візитівок нашого зовнішнього вигляду – волосся. Про це Lifestyle24 розпитав у перукарки Іванни Цудної.

Як вважає наша співрозмовниця з Caroline Beauty Studio, під час морозного сезону шевелюру, зокрема, не варто виставляти напоказ, адже вітер й "мінуси" у повітрі можуть пошкодити кінчики. "Ліпше сховати волосся під куртку або обкутати теплим шарфом. Також пам’ятайте, що деякий наш одяг є синтетичним, і ті пасма, які "надворі", одразу почнуть електризуватись. Результат – на роботу чи зустріч ви приходите, наче кульбабка", – каже перукарка.

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Узимку волосся не варто виставляти на холодне повітря та мороз / Unsplash

Жири та вітаміни для волосся

Якими б дорогими засобами не бавили ми своє волосся, основою його здорового вигляду є збалансоване харчування. А це означає, що на тарілці мають бути не лише овочі та фрукти. "Тому не обійтись без збагачених білками продуктів, таких як бобові, яйця і м'ясо. Не менш важливими для сяючого вигляду нашої шевелюри є жири. Їх багато у червоній рибі, зокрема, в лососі", – пояснює Іванна Цудна.



Лосось – один із найкорисніших продуктів для волосся / Unsplash

Базовий догляд – правильні миття й сушіння

Узимку ніхто не відміняв правил чистоти волосся. Два головні етапи такого процесу – миття й сушіння. Однак треба знати, як виконувати їх правильно. "Шампунь наносимо двічі, розтерши його перед цим у руках, а потім масажними рухами втираємо у шкіру та мокрі пасма, відтак наносимо на них бальзам чи маску і теж змиваємо. Зауважте, що вологе волосся розчісувати не слід, бо так пошкодимо його. Сушити варто не одразу, а вологим і впродовж лише кількох хвилин", – розповідає наша співрозмовниця.



Шампунем волосся треба мити двічі, спінювати рідину масажними рухами / Pinterest

Спеціальні засоби для шевелюри взимку

За словами Іванни Цудної, сьогодні на ринку є спеціальна лінійка для догляду за волоссям зимою. Чи не найголовніший її компонент – це спрей-термозахист. "Не лінуйтесь брати його із собою і розпилювати невелику кількість на суху шевелюру тоді, коли кудись виходите. Ще один засіб, який надасть блиску нашим пасмам узимку, – олійка, приміром арганова, кокосова чи з насіння льону. Не один раз чула, що клієнтки скаржились, мовляв, від них волосся жирніє. Але це відбувається тоді, коли ви неправильно їх наносите. Не потрібно втирати олійки у корені, ними треба змащувати частину волосся від вух і до кінчиків", – радить перукарка.

Також вона не прихильниця того, щоб у холодну пору року використовувати сухі шампуні, адже вони ще більше електризують волосся та зроблять його жорстким на дотик.



Кокосова олія надає нашому волоссю блиск / Pinterest