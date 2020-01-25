Як змінювався образ Тіни Кароль за час її кар'єри: фото, які вражають

Попдіва українського шоу-бізнесу, еталон ніжності та жіночності, талановита співачка і ведуча – якою тільки прихильники не знають Тіну Кароль. Однак артистка знаменита і завдяки своєму бездоганному образу. Які вбрання увійдуть в історію вокальної кар'єри Тіни Кароль – дивіться в матеріалі LifeStyle 24.

Сьогодні, 25 січня, популярна артистка святкує день народження. Тіні Кароль виповнилось всього 35 років, а вона – одна з найуспішніших вокалісток українського шоу-бізнесу та знана у світських колах модниця. Образи зіркової іменинниці підкорюють весь світ, адже в такому ж вбранні залюбки хизуються світові селебрітіз. Та як Тіна Кароль стала фешн-іконою в Україні та які образи запам’ятаються громадськості – все це в ексклюзивному матеріалі LifeStyle 24.

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Якщо ти не пам’ятаєш свого минулого – у тебе немає майбутнього,

– написала раніше Тіна Кароль під архівним знімком.

І це правда! Співачка розпочинала свою вокальну кар’єру з ансамблю Збройних сил України, про що залюбки розповідає в інтерв’ю. Зараз навіть складно уявити знамениту вокалістку у формі, однак у ті часи вона щоразу виходила на сцену в штанному костюмі та сорочці з краваткою, як і в чоловічого складу колективу.



Тіна Кароль на початку кар'єри / Znaj

З того часу багато змінилось. Тріумфальні виступи на Новій хвилі та Євробаченні-2006, випуски перших кліпів, зйомки для модних глянців, заміжжя з продюсером Євгеном Огіром та втрата коханого, повернення на сцену після паузи – на кожному життєвому шляху Тіна Кароль поставала перед глядачами кардинально іншою. Короткі сукні, провокативні декольте, а згодом атласні вбрання без бюстгальтера: співачка зовсім не боїться модних перевтілень.



Тіна Кароль на різних етапах кар’єри / Ivona / Viva

Не боялась артистка і експериментувати з іміджем. У 2011 році Тіна Кароль несподівано обстригла своє розкішне волосся та хизувалась із короткою стрижкою, яку доповнювала досить брутальним вбранням.



Тіна Кароль з коротким волоссям / Ivona



Співачка Тіна Кароль в брутальному образі / Радіо Максимум

Мабуть, переломними роками у житті артистки були 2012 і 2013-ий. Саме тоді чоловік Тіни Кароль вирушив на лікування до Німеччини. Однак медики не могли врятувати життя відомого продюсера та порадили йому провести останні дні у своєму домі. 29 квітня 2013 року Євген Огір помер від раку, а Тіна Кароль після творчої паузи повернулась на сцену зовсім іншою.

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Змінився не тільки репертуар, який попдіва написала у пам’ять про Євгена Огіра, але й її імідж. На зміну брутальним образам прийшли сукні з атласу, які хейтери навіть порівнювали з піжамними сорочками. Вбрання виглядало дуже жіночно та викликало захват у всіх прихильників артистки.



Тіна Кароль після втрати чоловіка / "КП в Україні"

Головним елементом образу співачки став денний макіяж з акцентом на червоні губи. За словами Тіни Кароль, саме помада допомагала їй у складні моменти приховувати біль від втрати чоловіка та виходити на сцену з усмішкою.



Імідж Тіни Кароль / Instagram / @tinakarol

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Та і цей звичний образ не був остаточним. З виходом нової платівки "Інтонації" Тіна Кароль вкотре змінилась для глядачів. Артистка залюбки проміняла атласні сукні на трендовий у 2017 році латекс. Приталений одяг підкреслював струнку фігуру попзірки та виглядав дуже спокусливо.

У латексних сукнях Тіна Кароль з’являлась на урочистих подіях та навіть на зйомках розважального шоу "Голос країни". Тому Потап у прямому ефірі навіть пожартував, що під латексом Тіни ховається тендітна жінка.



Тіна Кароль у латексних сукнях / Karavan

Наразі стиль Тіни Кароль є взірцем для мільйонів українок. Під час буденних виходів, на репетиціях чи навіть зйомках зіркова іменинниця залюбки одягає зручні кросівки та зручний одяг.



Зваблива фотосесія Тіни Кароль у США / Instagram / @tinakarol

А от для світських виходів артистка підбирає сукні, які пасують її високому званню. Вбрання від Michel Kors, Versace, Dolce & Gabanna, Valentino, Louis Vitton – якими тільки елітними образами не хизувалась Тіна Кароль за останні 2 роки.



Тіна Кароль у брендових сукнях / Karavan



Тіна Кароль на День Незалежності / Instagram / @tinakarol

Така тендітна ззовні, але сильна характером і голосом. Тіна Кароль не даремно є прикладом для наслідування та з легкістю може похизуватись званням попдіви. У кожному русі, погляді чи інтерв’ю вона поводиться як королева сцени, якій не пасують інтриги чи конфлікти. Тому мільйони українок мріють бути схожими на українську фешн-ікону.