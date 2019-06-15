Який дохід отримала Іванка Трамп у 2018 році: приголомшлива сума

Представники Білого дому опублікували інформацію, яка дуже цікавила громадськість – доходи доньки чинного президента Іванки Трамп. Так, радниця глави США та її чоловік заробили у 2018 році від 28 до 135 мільйонів доларів.

Як повідомляє Axios, офіційно Іванка Трамп обіймає посаду радниці у Білому домі. Вона активно подорожує разом зі своїм впливовим батьком та представляє його інтереси на офіційних зустрічах. Водночас жодної плати за свою роботу Іванка не отримує.

Читайте також: Іванка Трамп додала пікантності своєму образу для ділової зустрічі: фото

Шалений прибуток її та Джареда Кушнера – це дохід від акцій, якими пара володіє. Зокрема, готельний бізнес Trump International у Вашингтоні, де Іванка Трамп має частку в 7,5 %, приніс 4 мільйони доларів. Ще до 5 мільйонів вона отримала від лінії брендового одягу та ювелірних виробів, які їй належать.

Більший дохід принесли трасти Джареда Кушнера. Сімейний бізнес чоловіка у сфері нерухомості приніс парі від 12 до 74 мільйонів доларів. Загалом же статки Джареда та Іванки оцінюють від 229 до 786 мільйонів.

Попри такі приголомшливі суми знамените американське подружжя має чималу прихильність у громадськості. Все тому, що Джаред Кушнер та Іванка Трамп ведуть досить скромне життя. Пара надає перевагу скромним пікнікам на дні народження дітей, замість гучних свят, а кімнати їхніх дітей облаштовані меблями, які можуть дозволити собі будь-які американці.