Яніна Соколова і "Друка Ріка" представили кліп "Сьомий день", присвячений онкохворим людям

Відома українська журналістка Яніна Соколова, яка навесні 2019 року зізналась, що поборола рак, разом з Валерієм Харчишиним з "Другої Ріки" представила першу роботу з мультимедійного проекту "Я, Ніна". Це пісня та кліп на неї під назвою "Сьомий день", який присвячений людям хворим на рак.

Режисеркою відеокліпу стала Ганна Бурячкова, яка раніше вже знімала кліпи для гурту – "Ти є я" та "Секрет". Головні ролі у кліпі виконали Яніна Соколова та Валерій Харчишин, які зіграли закоханих. Режисерка кліпу пояснює, що мета відеороботи – змінити ставлення суспільства до онкохворих і хворих на рак до самих себе.

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Прем'єра відеокліпу відбулась на телеканалі "1+1" 10 вересня, а згодом – і на офіційному YouTube-каналі музичного гурту.

Валерій Харчишин поділився, що кожну четверту родину в Україні зачіпає хвороба (за статисткою – 140 тисячам українців щороку діагностують рак). І він знає, як важко людині прийняти такий діагноз і як важко знайти у собі сили для подальшої боротьби.

Проте у мене є й інші приклади – це моя подруга Яніна Соколова, яка навіть у найтемніші часи не втрачала надії та жаги до життя. Я буду щасливий, якщо наш новий кліп допоможе комусь пережити страшну мить і подарує надію на щастя, попри що б не сталося,

– прокоментував вихід спільної роботи виконавець.

Він додав, що не дивно, що головну роль виконала Яніна, адже для неї історія "Сьомого дня" – не просто чергова зйомка, а й історія особистих переживань.



Валерій Харчишин і Яніна Соколова / Прес-служба

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Журналістка Яніна у свою чергу додала, що ідея зняти спільний кліп належить Валерію і оскільки вони є близькими друзями, то одразу ж взялись за роботу. Вона впевнена, що після перегляду цього відео українці хоч на хвилину задумаються і змінять своє життя.

"Сьомий день" – це сповідь і заклик. Це історія двох героїв, які знайшли те, заради чого варто жити кожен день як останній, що б не сталося у вашому житті. Ми хочемо спонукати людей любити і нічого не боятися. Ми не знаємо, що буде завтра, але точно знаємо, як можна зробити щасливими одне одного сьогодні,

– наголосила Соколова.

Жінка підсумувала, що відеокліп "Сьомий день" – це перша частина великої мультимедійної кампанії, адже надалі варто очікувати на вихід автобіографічної книги та прем’єри художнього фільму "Я, Ніна", де також зіграє Валерій Харчишин.