Євробачення-2019: як виглядатиме головна сцена в Ізраїлі – фото

Залишилося менш ніж два місяці до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2019, який прогримить в Ізраїлі. У мережі вже з'явилися перші фото, як виглядати головна сцена.

64-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 відбудеться в Ізраїлі, у Тель-Авіві. Півфінал співочого шоу відбудеться 14 травня, другий півфінал – 16 травня, а фінал конкурсу, в ході якого визначать переможця, проведуть 18 травня.

Читайте також: Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення-2019: перемогу пророкують Нідерландам

Додамо, що після гучного скандалу з MARUV, яка перемогла у Нацвідборі Євробачення-2019, Національна суспільна телерадіокомпанія України ухвалила рішення відмовитись від участі в головному конкурсі в Ізраїлі.

Сцена на Євробачення-2019 в Ізраїлі: дивіться фото



Євробачення-2019 / eurovision.tv



Євробачення-2019 / eurovision.tv



Євробачення-2019 / eurovision.tv



Євробачення-2019 / eurovision.tv

Чому розгорівся скандал довкола участі MARUV у Євробаченні-2019?MARUV перемогла у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 та отримала право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте чимало українців висловлювалися проти виступу артистки на конкурсі від України, адже MARUV продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти в Росії аргументувала тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".



При цьому MARUV заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".