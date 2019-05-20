Знаменитий український комік Юрій Корявченков, більше відомий як "Юзик", прийшов підтримати свого екс-колегу Володимира Зеленського у день інавгурації на пост президента. Перед офіційною частиною актор дав невелике інтерв'ю місцевим репортерам.

44-річний Юрій Корявченков разом з іншими акторами "95 кварталу" прибув до Верховної Ради України, аби підтримати свого друга та колишнього колегу по знімальному майданчику Володимира Зеленського у день його інавгурації на пост президента України.

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Перед офіційною частиною комік, який виступає під псевдонімом "Юзик", дав кілька коментарів журналістам щодо подальшої долі проектів "Ліга сміху" та "95 квартал". На питання, хто замінить Володимира Зеленського у комічних програмах він відверто зізнався, що це зробити буде нелегко.

Це дуже складно зробити. Можливо, заміни ніякої не буде, просто буде "Квартал" без Вови. Ви все побачите,

– прокоментував Юрій Корявченков.

Також він додав, що нелегку місію, яку взяв на себе Володимир Зеленський, йому вдасться нести гідно і, на його думку, все заплановане вийде так, як він хоче.