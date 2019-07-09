З ким із українських політиків гурт "Агонь" зачитав би реп

Хлопці з українського гурту "Агонь", які повернулись на музичну сцену після тривалої паузи, стали гостями програми "Караоке на колесах" на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Антон Савлепов і Констянтин Боровський в інтерв'ю зі Славою Дьоміним розповіли, що хотіли б записати спільний хіт із народним депутатом Сергієм Лещенком. Виконавці пояснюють, що політик є доволі молодіжним та прогресивним чоловіком.

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Він водить мододь в Раду, оголошує на вечірках Boiler Room ді-джеїв. Він прогресивний хлопець,

– заявив гурт "Агонь".

"Агонь" зауважив, що вони з ним би зачитали реп, а у спільному кліпі знялася би дружина Лещенка – DJ Nastia.



Сергій Лещенко і DJ Nastia / Instagram / @nastia.dj

Під час інтерв'ю виконавці не лише спілкувались, а й заспівали кілька відомих хітів артистів MARUV, Вєрки Сердючки, Enrique Iglesias та побували на пікніку з ведучим у Києві.

Дивіться випуск з гурто "Агонь" в програмі "Караоке на колесах" на "Люкс ФМ":