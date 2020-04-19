З якого регіону писанка: Великодній тест
Ось і настав Великдень – найочікуваніше свято багатьох християн. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас дуже цікавий тест про писанки з різних регіонів України. Спробуйте впізнати звідки яка!
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