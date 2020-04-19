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З якого регіону писанка: Великодній тест

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А ви вмієте розпізнати писанки? / 1newscom.ua

Ось і настав Великдень – найочікуваніше свято багатьох християн. Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас дуже цікавий тест про писанки з різних регіонів України. Спробуйте впізнати звідки яка!

 
Автор: Настя Сукач
Теги: Великдень LifeStyle Публікації Традиції Тести
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