Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом

Вже більше трьох місяців спалахи коронавірусу виникають у кожній новій країні та забирають десятки тисяч життів людей. Щоб хоч якось допомогти людям та медикам у різних потребах, світові та українські знаменитості віддають власні кошти та час на порятунок планети.

Станом на 14 квітня у світі зафіксовано 1,9 мільйона випадків захворювань коронавірусом. З них – 120 тисяч летальних, але майже пів мільйона вже вилікувались і перебувають вдома на самоізоляції. До числа тих, хто захворів, входять і зірки різних сфер – кіно, музики, модної індустрії. На жаль, також є і втрати серед талановитих митців, яких спіткала вірусна інфекція та дала ускладнення на організм, які виправити вже не можна було.

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Тому "селебрітіз" світової величини, зокрема й українські лідери думок почали вносити свій вклад у порятунок планети. Хтось жертвує гроші на закупівлю медичного обладнання, хтось – на потреби жертв домашнього насилля, які постраждали від рук агресорів під час карантину вдома, хтось – на пошиття індивідуальних засобів безпеки. Хто ці всі філантропи і якими вчинками відзначились вони – читайте у добірці LifeStyle 24.

К'яра Ферраньї

Італійська фешн-блогерка однією з перших звернула увагу на спалах коронавірусу у її рідному Мілані та Італії загалом. Вже більше місяця вона не виходить зі своєї квартири на вулицю, щоб уберегти себе та сім'ю від зараження вірусом. Коли ж хвороба почала прогресувати у регіоні Ломбардія, блогерка разом зі своїм чоловіком-репером Fedez запустила краундфандингову кампанію для закупівлі нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле.

Сума її особистого з чоловіком вкладу сягала у 100 тисяч євро. Разом з цим К'яра продовжує закликати допомагати та підтримувати акцію, незважаючи на те, що відсоток смертності в країні почав падати, а ті, хто переніс найважчі симптоми хвороби, погодились продовжити лікування вдома, тим самим звільнивши місце для людей з ускладненнями. Загальна сума, яку вдалось зібрати силами людей на рахунок фонду Ферраньї, станом на 14 квітня, складає майже 5 мільйонів євро.

Джорджіо Армані

Ще наприкінці лютого, коли в Європі відбувались розкішні Тижні мод, очільник престижного італійського бренду Giorgio Armani звернув увагу на спалах коронавірусу, який набирав обертів в Італії. Саме тоді проходив Тиждень моди в Мілані, тому чимало модних показів були під загрозою. Щоб убезпечити своїх гостей та організаторів події, він прийняв нелегке рішення провести показ у порожньому залі лише за участю моделей та команди, яка готувала показ. Такий крок Армані активно обговорювали у всіх світових ЗМІ, тому що не знали, що найближчим часом усі люксові бренди змушені будуть повністю скасувати свої заходи аж до кінця весни 2020 року.

Коли ж видатний італієць Джордіо Армані оцінив складну ситуацію в Італії, він також пожертвував чималі кошти на потреби хворих від коронавірусу. Суму в 1 мільйон євро отримали три лікарні в Мілані та Департамент цивільного захисту, який є національним органом у Італії, що займається прогнозуванням, попередженням та управлінням надзвичайними ситуаціями.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Знамените голлівудське подружжя Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса теж відреагувало на пандемію коронавірусу у світі. Варто додати, що США сьогодні займає перше місце за кількістю хворих у світі, а Дональд Трамп оголосив режим "катастрофи" в країні. Тому зірки вирішили подбати про харчування тих, хто опинився на межі голоду через пандемію. Пара пожертвувала 1 мільйон доларів на фонд двох благодійних організацій – Feeding America и Food Banks Canada. Відомо, що представники організацій допомагають дорослим та малозабезпеченим сім'ям продовольчими товарами.

Подружжя також закликає долучатись до благодійності усіх американців та прихильників з інших країн, аби підтримати людей, які через скрутну фінансову ситуацію не мають змоги добре харчуватись.

Ріанна

Одне з найбільших пожертвувань у боротьбу з коронавірусом зробила барбадоська співачка Ріанна. Зірка пожертвувала колосальні 7 мільйонів доларів на різні потреби. 5 мільйонів доларів – на підтримку медичних центрів та їхнє обладнання і захисний одяг, зокрема і на пришвидшення тестування у країнах Гаїті та Малаві. Ці кошти вона розподілила на організації Partners In Health, Direct Relief, International Rescue Committee, World Health Organization і Feeding America, куди раніше передавали кошти Лайвлі і Рейнольдс.

Інші 2,1 мільйона доларів зірка віддала на потреби жертв домашнього насильства, які постраждали під час карантину. Адже згідно з даними генсека ООН Антоніу Гутерреша, у світі домашнє насильство збільшилося вдвічі через введення карантинних заходів. Кошти спрямовані у фонд Mayor's Fund for Los Angeles, який надає допомогу жертвам подібних ситуацій.

Зокрема Ріанна купила апарат штучної вентиляції легень для свого батька Рональда Фенті, якого вразила коронавірусна хвороба, та відправила у Барбадос. У чоловіка були ускладнення і за його словами, він думав, що помре. Відтак зірка врятувала йому життя, хоча у неї з батьком завжди були доволі напружені стосунки.

Коли ж фанати її почали запитувати під час одного з прямих ефірів, чому вона віддає усі кошти на благодійність, а не випускає замість цього довгоочікуваний музичний альбом, Ріанна наголосила, що "намагається врятувати світ, на відміну від президента Дональда Трампа".

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Арнольд Шварценеггер

"Залізний Арні" теж не пасе задніх і вирішив розщедритись на 1 мільйон доларів на потреби лікарів у зв’язку з пандемією Covid-19. Шварценеггер також закликав своїх прихильників долучитись до благочинності та пожертвувати кошти у благодійний фонд, кінцева мета якого зібрати 5 мільйонів доларів. Ці гроші будуть спрямовані на закупівлю масок, халатів, рукавичок та інших речей першої необхідності для медиків по всьому світу. Сума зібраних коштів перевищила всі очікування, тому наразі спільними силами благодійників зібрано 6,7 мільйона доларів.

Голлівудський кіноактор також випустив серію футболок зі своїми домашніми улюбленцями, де просить усіх залишатись вдома.

Арнольд Шварценеггер також публікував миловидне відео, у якому вчив свого домашнього улюбленця, собачку Черрі, як правильно мити лапки в час карантину. Раніше кіноактор був змушений скасувати спортивний фестиваль The Arnold Sports Festival через спалах вірусу у США.

Кайлі Дженнер

Знаменита блогерка та вже двічі наймолодша мільярдерка світу за рейтингом Forbes завдяки своїй б'юті-компанії не залишилась осторонь біди у США та пожертвувала 1 мільйон доларів для закупівлі речей першої необхідності у лікарнях. Про свій вклад у боротьбу з пандемією зірка ніде не оголошувала, але звісткою в мережі поділилась лікарка, яка приймала пологи у Кайлі 2 роки тому. Вона розповіла, що молилась про допомогу від когось, аби забезпечити усіх медиків всім необхідним, і її радості не було меж, коли вона дізналась, що благодійний внесок зробила її колишня зіркова пацієнтка.

Разом з цим вона додала, що всі речі, куплені на пожертвування, будуть передані "на передову", адже "занадто багато масок в лікарнях зникають, перш ніж вони потрапляють до тих, хто в них має потребу в першу чергу".

Анджеліна Джолі

Американська кіноактриса, яка вже давно знана у Голлівуді як щедрий філантроп, пожертвувала 1 мільйон доларів у благодійну організацію No Kid Hungry, яка забезпечує харчуванням дітей з сімей з низьким доходом. Оскільки чимало шкіл дають дітям та їхнім родинам безкоштовне харчування, коли вони навчаються у школі, то зараз, через закриття шкіл у розпал пандемії, в них такої можливості немає. Всі пожертвувані кошти Джолі будуть розподілені між 30 штатами.

Зокрема Джолі у березні-місяці розповідала про створення глобальної коаліції ЮНЕСКО з питань освіти, яка займеться наданням допомоги в організації дистанційної освіти на період пандемії коронавірусу.

Ральф Лорен

Знаменитий американський дизайнер Ральф Лорен перерахував 10 мільйонів доларів на догляд за старшими людьми в час пандемії коронавірусу та за дітьми, які цього потребують. Всі кошти вже передали до Фонду екстреної допомоги Ральфа Лорена. Окрім цього його модний бренд Ralph Lauren почав виробництво захисних масок (250 тисяч) і халатів (25 тисяч) для медиків, які будуть розіслані у кілька шпиталів світу.

Майлі Сайрус

Американська співачка Майлі Сайрус поміж чималих скандалів в особистому та професійному житті є відомою активісткою. Тому проблема поширення коронавірусу у її рідній країні не могла її не зачепити. Відтак зірка разом з популярним косметичним брендом M.A.C створила колаборацію, та долучилась до благодійної ініціативи, щоб передати 10 мільйонів доларів 250 компаніям з різних країн, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Зірка колись була обличчям цього косметичного бренду, тому у неї навіть не виникло сумнівів, щоб не допомогти марці. Зараз бренд пропонує також своїм покупцям внести свій вклад у благочинність, купивши губну помаду Viva Glam, 100% коштів з якої йдуть на пожертвування для боротьби з коронавірусом.

Сама співачка разом з бойфрендом Коді Сімпсоном не забуває підтримувати дух медиків, тому нещодавно закупила 120 обідів з місцевого тако-ресторану – кухні мексиканської їжі. Їх вона з хлопцем відвезла в одну з лікарень Лос-Анджелеса.

Гурт U2

Ірландський рок-гурт U2 вразив сумою своїх пожертвувань на боротьбу з коронавірусом. Музиканти вирішили передати 10 мільйонів євро на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків у боротьбі з COVID-19 в Ірландії. Відомо, що у першому вантажі, який прибув у Дублін, були медичні товари з Китаю, серед яких: 40 апаратів ШВЛ, близько 60 тисяч пар окулярів, 200 тисяч масок і понад мільйон одноразових рукавичок. Про свої вкладення у боротьбу з вірусом музиканти теж вирішили ніде не афішувати, а інформацію можна було дізнатись лише з повідомлень ЗМІ.

Руслан Багінський

Засновник українського бренду Ruslan Baginskiy прославився у всьому світі своїми стильними капелюшками та кепі. Його головні убори часто приміряли найвідоміші моделі та зірки світу, тому успіх модного бренду був приголомшливим. Минулого тижня бренд Ruslan Baginskiy передав один мільйон гривень в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова і Коломийську центральну районну лікарню, де всі кошти були спрямовані на необхідне медичне обладнання, яке допомагає в боротьбі з коронавірусом.

Джордж Клуні

Голлівудське подружжя актора Джорджа Клуні та його дружини-адвокатки Амаль Клуні долучилося до числа зірок, які допомагають у боротьбі з коронавірусом. Вони пожертвували 1 мільйон доларів, які вони розподілили між шістьма благодійними фондами. Частина грошей також була перерахована на підтримку району Ломбардія в Італії, де зафіксовано найбільше хворих на вірус. Варто додати, що саме в цьому регіоні у Джорджа Клуні є будинок.

Інші, не менш значні пожертвування зірок:

Донателла Версаче – 200 тисяч євро для міланської лікарні;

Брітні Спірс – фінансова допомога трьом підписникам, які потребують допомоги в період пандемії коронавірусу;

Пінк – 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом;

Сандра Буллок – 6 тисяч масок для однієї з дитячих лікарень Лос-Анджелеса;

Меттью Мак-Конегі – 80 тисяч захисних масок для лікарів, пожежників та поліцейських у 15 штатах США;

Тейлор Свіфт – тисячі доларів фанатам, які втратили роботу через коронавірус;

Ріта Ора – запуск власної лінійки одягу StopTheSpread, кошти від продажу якої надходять до благодійного фонду боротьби з COVID-19, а також волонтерство у Національній службі охорони здоров'я Британії;

Джамала – розпродаж власного гардеробу для закупівлі захисних костюмів для лікарів;

Даша Астаф'єва – закупівля продуктів першої необхідності для літніх людей;

Український дизайнер Іван Фролов (Frolov) – пошиття захисних костюмів для медиків;

Українська дизайнерка Світлана Бевза (BEVZA) – пошиття спецодягу для українських медичних працівників;

ZARA – пошиття товарів першої необхідності – маски, халати, рукавички та шапки;

Christian Dior і Louis Vuitton – виготовлення пляшок з дезінфікуючим засобом для рук для лікарень Франції;

Prada – пошиття 100 тисяч одиниць медичного спецодягу і 100 тисяч санітарнах масок;

Chanel – виробництво масок та сорочок, які допоможуть зменшити ризик інфікування;

Carolina Herrera – пошиття медичних халатів для лікарів і медсестер у США.