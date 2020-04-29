Замість весілля – РАЦС: зірка "Холостяка-9" Нікіта Добринін все ж узаконить стосунки з коханою

У час пандемії коронавірусу та карантинних обмежень чимало зірок скасували свої плани не лише на концерти та фествивалі, а й на важливі сімейні події такі, як весілля, дні народження чи хрестини. Не виключенням стало і весілля зірки "Холостяка" 9 сезону Нікіти Добриніна, який планував свято на травень цього року.

Але гучне святкування у Києві, яке було заплановане на 23 травня, Нікіта Добринін та його обраниця Дарія Квіткова змушені були перенести на 2 вересня цього ж року. Причиною став карантин, який продовжили до 11 травня і загальна безпека всіх гостей, яку вони вирішили зберегти, повідомляє 24 канал.

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Але 28 квітня у своєму інстаграмі наречена вирішила зізнатись, що попри перенесення весілля вони все ж узаконять свої стосунки перед державою у РАЦСі. Подія відбудеться 20 травня, ймовірно, за участі лише найближчих друзів та батьків. Редакції LifeStyle 24 відомо, що у багатьох РАЦСах вимагають присутності лише до 10 людей на церемонії одруження – це включно з представницею РАЦСУ, музикантів за бажанням та фотографа. Тому кількість гостей на події має бути дуже обмеженою. Окрім того, всі присутні повинні мати захисні маски та рукавиці.

Дарія Квіткова і Нікіта Добринін одружаться 20 травня: відео

Але Дарія Квіткова та Нікіта Добринін не падають духом і вже почали підготування до свята. Наразі наречена поділилась лише деталями одруження щодо сукні, яку вона одягне 20 травня. Її наразі шиє бренд Tina Valerdi, який створював дівчині сукню для Одеського кінофестивалю у 2019 році. Весільне плаття буде коктейльного типу мінідовжини із сіючої білої тканини, з вираженою зоною декольте без бретель, а верх сукні прикрашатиме ніжна аплікація у формі квітки.

Сукня для РАЦСу Дарії Квіткової: відео