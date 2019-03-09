Збірка Жадана потрапила до списку рекомендованих книг від The New York Times

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Збірку Жадана включили до списку рекомендованих книг від The New York Times
Збірку Жадана включили до списку рекомендованих книг від The New York Times / Фото з відкритих джерел

Збірка вибраних віршів культового українського поета та прозаїка Сергія Жадана потрапила до щорічного списку рекомендованих книг The New York Times Book Review.

Йдеться про збірку "Те, чим ми живемо, заради чого вмираємо", повідомила перекладачка та режисерка Вірляна Ткач на своїй сторінці у Facebook.

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Збірку переклали Вірляна Ткач та Ванда Фіппс, а надрукували її у видавництві Yale University Press. Зазначимо, презентація книги відбудеться у Нью-Йорку, Філадельфії і Бостоні 9-14 квітня.

Вірляна Ткач також створила виставу "Тичина, Жадан і Собаки" на основі віршів зі збірки Тичини "Сім сонетів та октав".

 

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Теги: Новини України Новини політики дослідження Сергій Жадан Книги LifeStyle Новини культури Література
Джерело: 24 канал
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