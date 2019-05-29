Зібралася у політику: Оля Полякова створює жіночу партію

Дедалі більше українських представників і представниць шоу-бізнесу вирішили йти у політику! Співачка Оля Полякова, яка днями заявила, що не хоче залишатися "співочими ногами", вирішила створити власну політичну партію.

Про це повідомила активістка Уляна Пчолкіна на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Так, Полякова заявила про створення жіночої партії під час доповіді на Форумі Жіночого Партнерства за підтримки громадської організації "Ділові Українські Жінки".

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За її словами, нова політична сила не буде представлена на дострокових виборах до Верховної Ради цього року. Оля закликала жінок до об'єднання, метою якого є боротьба з гендерним шовінізмом в країні і депопуляцією українського народу. Співачка додала, що буде формувати команду особисто.

Зараз країна готується до виборів. До мене зверталися різні політики, пропонували місця у своїх списках. Я відмовилася. Я не хочу грати за чужими правилами. Я не хочу бути статистом і кнопкодавом. Мені необхідний досвід! Тому офіційно заявляю – я оголошую про створення партії, яка буде відповідати запиту у суспільстві. Це буде перша партія жінок України. Справжня, а не фіктивна. Партія Олі Полякової. І формувати нашу команду я буду особисто! Щоб уникнути маніпуляцій, кажу одразу – партія не братиме участі на виборах 21 липня,

– заявила Оля Полякова.

За словами артистки, її мета – "зібрати сильну і талановиту команду жінок, яким я зможу довіряти і з якими ми досягнемо мети тоді, коли будемо до цього готові, а не потрапити до парламенту будь-якою ціною".

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На своїй сторінці в Instagram Оля Полякова опублікувала відео, у якому спитала користувачів у мережі стосовно їхніх ідей, як назвати жіночу партію.

Деякі шанувальники іронічно пропонують назвати партію "ПОПА", "Голі жопи", "Блондинки в законі", а також "Гендерна рівність", "Жінки України", "Материнське серце", "Україночки" та інші.



Полякова спитала ідеї в шанувальників стосовно назви партії / Скріншот