Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГавен приїде в Україну

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Роуз МакГавен
Роуз МакГавен / Instagram / @rosemcgowan

Відома американська актриса Роуз МакГавен, яка однією з перших висунула звинувачення у домаганнях скандальному кінопродюсеру Гарві Вайнштейну, відвідає Одесу. Зірка завітає в Україну в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

Роуз МакГавен стала спеціально запрошеною гостею заходу, відтак вона перебуватиме на Одеському кінофестивалі, що проходитиме з 12 по 20 липня. Про це повідомили організатори події на офіційному сайті.

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Знаменита актриса зіграла у десятках фільмів, найвідоміші з яких – "Покоління гри DOOM", "Крик", "Грайндхаус", "Королеви вбивства", "Конан-варвар", "Планета страху" та "Всі жінки – відьми", в якому МакГавен знімалася з 2001 по 2006 роки. Зокрема, кіноактриса бере участь в заходах, які стосуються гендерної рівності та фемінізму.

Кілька років тому вона випустила книгу "Смілива" (BRAVE), де розповіла про сексуальні домагання, що їй довелось зазнати. Внаслідок цього Роуз також стала однією з активних учасниць жіночого руху #MeToo проти сексуальних злочинів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rose McGowan (@rosemcgowan)

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини Одеси Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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