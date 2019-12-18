Знаменита екоактивістка Грета Тунберг стане героїнею документального фільму

Після виступу Грети Тунберг на саміті ООН про неї активно заговорили у кожному куточку планети, за "життя" якої вона завзято виступає, а співпрацювати захотіли такі зірки світового масштабу, як Леонардо Ді Капріо.

На сайті іноземного видання Deadline повідомляється, що Грета Тунберг, яка нещодавно стала людиною року за версією Time, стане головною героїнею документальної стрічки.

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У режисерське крісло картини сяде Натан Гроссман, а сюжет розповідатиме про реальне життя 16-річної шведської школярки Грети Тунберг. А також про те, що спонукало таку юну дівчину цікавитися настільки глибокими питаннями, як вирішення проблеми глобального потепління та екології загалом.

Документальний проєкт вийде на стрімінговому сервісі Hulu, однак про точну дату прем’єри поки що не повідомляється.



Грета Тунберг / Instagram / @gretathunberg

Хто така Грета Тунберг? Грета Тунберг – 16-річна шведська школярка, яка активно виступає за зупинку глобального потепління, а також проти змін клімату. Перші ініціативні акції протесту дівчина розпочала у Стокгольмі. Її протести набули популярності у соціальних мережах, а згодом їх підтримали школярі в інших країнах світу.



У серпні 2018 року Грета Тунберг влаштувала страйк на сходах будівлі парламенту Швеції, де вимагала від влади дій задля збереження довкілля. У листопаді 2018 року дівчина виступала на TEDxStockholm, висвітлюючи проблему екології на планеті, а в січні 2019 року Грету запросили на екологічний форум у Давосі, що у Швейцарії.



Однак світову знаменитість Грета отримала у вересні 2019 року. Вона разом зі своїми батьком взяла участь у кліматичній конференції ООН. Гучна промова 16-річної школярки, у якій вона закликала високопосадовців негайно діяти, поширилася іноземними виданнями зі швидкістю світла. Грета запевнила, що в разі бездіяльного спостерігання за екологічними проблемами майбутні покоління опиняться в екологічному пеклі.