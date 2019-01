Знаменита пісня Леонтовича "Щедрик" зазвучала в техно-версії: відеоробота українських митців

Легендарна композиція українського композитора Миколи Леонтовича отримала нове звучання в роботі саунд-продюсера Артура Данієляна та соліста гурту Junket Діми Сазонова. Такої незвичної версії "Щедрика" ви ще не чули.

Нову версію відомого треку "Щедрик" (Carol of the Bells) було записано з використанням Ableton Push та аналогових синтезаторів, через що вона набула абсолютно нового та дещо незвичного звучання. Відео з'явилось на YouTube-каналі Артура Данієляна 13 січня.

Читайте також: У Віндзорському замку заспівали "Щедрик": ефектне відео

Новий "Щедрик" музиканти вирішили випустити в знак підтримки дітей, що перебувають у дитячих будинках. Таким чином митці прагнуть "нащедрувати на добрі справи для добрих дітей". Усі бажаючі, які мають бажання допомогти дітям, можуть перерахувати гроші на картку, а про витрачені кошти Артур Данієлян та Дмитро Сазонов відзвітують на Facebook-сторінці.

Carol of the Bells (Щедрик) Techno Remake by Danielyan & Dima Sazonov: дивитись відео онлайн

Що відомо про композицію "Щедрик"?Автором легендарного новорічно-різдвяного хіта став український композитор Микола Леонтович. Цього року пісні виповнилось 100 років і вона досі вважається одним з найпопулярніших синглів світу. Над створення "Щедрика" українець працював 18 років та виправляв твір 5 разів. На музичну композицію існує близько 350 інтерпретацій для хорів, оркестрів, поп- і рок-виконавців, зокрема, вона звучить у таких фільмах, як "Сімейка Адамсів", "Різдвяні канікули", "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", "Сам удома 1,2" тощо.