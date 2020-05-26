Знаменитий оркестр INSO-Lviv представив неймовірну увертюру, записану вдома: відео

Академічний симфонічний оркестр INSO-Lviv не нудьгував на карантині та записав проникливу увертюру Джузеппе Верді до опери "Сила волі". Десятки музикантів та творча команда оркестру змогла записати композицію, не виходячи з дому на каратині.

За словами представників оркестру INSO-Lviv Львівської національної філармонії, нова увертюра вийшла короткою і дещо похмурою, але вона повністю відображає той стан, у якому зараз перебуває весь світ. Для музикантів такий досвід запису композиції з дому став неабияким викликом та досвідом, але завдяки професіоналам всі відеоролики все ж вийшло скомпанувати у єдину увертюру, повідомляє 24 канал.

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Це, певно, одна з найкращих увертюр Джузеппе Верді. Фрагменти з декількох арій, які увійшли до увертюри, пронизані гнівом "долі" – ця увертюра доволі коротка, вона драматична, місцями похмура. Сповнена сили, що пронизує наскрізь, змушує подивитись у вічність, оглянути життя, наче стихія захлинає,

– йдеться у дописі на фейсбук-сторінці INSO-Lviv.

Відомо, що запис і репетиції відбувались в час карантину, в ізоляції один від одного. Тому всі музиканти перебували по власних домівках, як і диригент Ярослав Шемет. Режисером монтажу відеоролика став Юрій Беденко, звукорежисером – Микола Басюк, а відеопродакшеном зайнялось ТОВ "Фільм Плюс".

"Ми прагнули об’єднати цим виступом людей. Розказати історію, в якій ми не можемо один без одного. Де музика оркестру, як і життя на планеті, взаємопов’язана з кожною обставиною, з кожною дією і кожним з нас", – додали у спільноті.