Ліфт з людиною впав з висоти у Києві

1 квітня у Києві у Деснянському районі в одній із багатоповерхівок обірвався ліфт, в якому перебував чоловік.

Про це повідомляють "Вартові.Еспресо".

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Зазначається, що ліфтова кабіна впала з висоти третього поверху.

з висоти третього поверху впала ліфтова кабіна.

"У цей момент всередині перебував чоловік. Його забрала "швидка", – додають журналісти.

Зауважимо, що інформацію про інцидент вже підтвердили у прес-службі київської поліції.

"До поліції близько 16:00 надійшло повідомлення. На місце виїхали патрулі а також медики. Потерпілий 1956 року народження від госпіталізації відмовився", – зауважили правоохоронці у коментарі "Громадському радіо".

Водночас у поліції зазначили, що на місце також прибули спеціалісти з ліфтів, що провели відповідне обстеження.

"Наразі є невідомою причина падіння ліфту", – додали поліцейські.