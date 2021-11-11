Лікар Саакашвілі заявив, що бачив пошкодження на тілі політика під час огляду

Особистий лікар Міхеіла Саакашвілі розповів, під час огляду помітив на тілі політика пошкодження. Крім того, аналізи колишнього президента Грузії погіршилися.

Про стан здоров'я Саакашвілі та декілька пошкоджень на тілі колишнього глави Грузії розповів його лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Читайте також Саакашвілі при етапуванні побили, – Денісова

Лікар виявив на тілі Саакашвілі пошкодження

Кіпшидзе був присутній на медичній експертизі у межах розслідування про нелюдське поводження під час транспортування експрезидента до тюремної клініки.

Був зовнішній огляд. Є пошкодження, які, я не говоритиму. Я бачив пошкодження на різних частинах тіла,

– зазначив Кіпшидзе.

Лікар повідомив, що аналізи Саакашвілі, зроблені на 40 день голодування, погіршилися. Однак політик в тюремній лікарні відмовляється приймати ліки.

Перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні: що відомо