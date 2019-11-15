Лікарі відмовились рятувати: пенсіонерка померла через недбалість медиків у Харкові

Через відмову медиків надати допомогу у Харкові померла літня жінка. Швидка приїхала вчасно, але у приймальному відділенні харківської міської клінічної лікарні №8 не прийняли пацієнтку. Невдовзі після приїзду в іншу лікарню 77-річна жінка померла.

Донька потерпілої Олена Лиманська не може прийти до тями від кричущої недбалості лікарів, які не врятували її матір. За словами Олени, лікар, якого викликали додому, направив її матір у лікарню. У жінки була аритмія та пульс 145 ударів за хвилину. Стан хворої був важкий, і терапевт домовився із лікарем кардіологічного відділення, щоб пацієнтку прийняли на лікування. Швидка привезла жінку у міську клінічну лікарню №8, там їй зробили кардіограму і спровадили у інший медичний заклад.

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По дорозі в другу лікарню пенсіонерці стало гірше. У лікарні №18 вона вже перестала впізнавати доньку і розмовляти. Поки робили рентген і брали кров на аналізи, пацієнтку поклали під крапельницю, але невдовзі жінка померла.

Лікар-терапевт лікарні №18 Андрій Закорко пояснив, що пенсіонерку було доставлено у вкрай важкому стані, тому попри намагання стабілізувати стан, врятувати її не вдалося, повідомляє UA Харків.

Олена Лиманська розповіла, що її мати давно хворіла на кардіологію, але пізніше перенесла грип, це дало ускладнення. Терапевт, якого викликали додому, пояснював, що жінці потрібне стабілізуюче лікування, яке займе всього тиждень. Зараз донька померлої звинувачує медиків у недбалості і переконана, що її матір можна було врятувати, якби не зволікання лікарів.

Терапевт не міг повірити, що мама померла, їй всього лише треба було вчасно поставити крапельницю,

– каже Олена.

Причина смерті — атероскларетична хвороба серця, так вказано в довідці про смерть, розповідає Олена Лиманська, але не вірить такому висновку.

Лікарі відмовляються приймати пацієнтку: дивіться відео

Чи проводиться розслідування?

У міській лікарні №8 відмовляються коментувати справу. За фактом смерті пенсіонерки прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником". Підозрюваних у справі нині немає.

Справу кваліфікували за фактом ненадання або неналежного надання медичної допомоги працівником медичної установи. Однак слід розуміти, що це попередня кваліфікація і вона може змінитися, зокрема на більш тяжку статтю,

– розповів керівник Немишлянського відділу харківської місцевої прокуратури №3 Скуратович Руслан Франакович.

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Справа вже набула розголосу. 14 листопада Юрій Сидоренко, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради повідомив, що буде створена комісія для розслідування цієї події.

Уже від себе особисто – не знаю, що там сьогодні може розповісти прокуратура, яка ще не отримала жодного документа ні від лікарні, ні від швидкої допомоги, але ми завтра, вивчивши всі документи, розповімо в деталях, як це могло трапитися,

– сказав чиновник.

У яких випадках працівники швидкої мають право змінити маршрут? Як правило, хворого, що потребує госпіталізації, доправляють у найближчий профільний медичний заклад. Бригада швидкої допомоги має право на зміну маршруту в єдиному випадку: якщо центральна диспетчерська повідомила, що у лікарні, куди їде бригада з хворим, немає вільних ліжок.