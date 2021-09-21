Лікарка Голубовська розповіла про "порятунок від смерті" Петра Порошенка

Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, що була лікаркою п'ятого президента Петра Порошенка, коли той хворів на коронавірус. За її словами, вона фактично врятувала життя політику.

Так, Голубовську запитали, чи справді вона врятувала Порошенка від смерті.

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Ну, від смерті – я чесно хочу сказати: так, я була лікаркою. Він про це говорив. Я теж можу, напевно, про це сказати,

– зізналась лікарка.

Хвороба протікала напружено

Голубовська зазначила, що доводилось напружуватись під час лікування Порошенка. Все через супутні захворювання, а також непередбачуваність COVID-19.

Вона зауважила, що лікують усіх переважно однаково. Проте найважливіше – аби все було вчасно, особливо для груп ризику.

Коронавірус у Порошенка: що відомо