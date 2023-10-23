Морги та лікарні переповнені: що окупанти роблять із тілами загиблих

У Росії та на тимчасово окупованій території України у ворога несподівано загострилася проблема з кадрами у медичній сфері. Відтак лікарні та морги переповнені пораненими й загиблими.

До того ж окупанти посилили примусовий збір крові у школах та університетах на окупованій території України, аби перевозити поранених солдатів у Росію. Про це 24 Каналу повідомив правозахисник, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

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Що окупанти роблять із тілами загиблих

Як зазначив Лисянський, у противника суттєві проблеми з моргами, але немає такої концентрації як з лікарнями. Імовірно, росіяни щось роблять з тілами загиблих – десь утилізують.

Позаяк статус "зниклий безвісти" не передбачає компенсацію сім'ї окупанта. Тому ворогу вигідно, аби людина вважалася зниклою, хоча насправді вона мертва.

Поранення бувають різні: якщо важке поранення, то вони й напевно не везуть до лікарні, а просто на місці утилізують. Скажімо, щоб не витрачати свій ресурс,

– припустив Павло Лисянський.

Лікарні переповнені пораненими

Лисянський зауважив, російські загарбники виганяють хворих місцевих жителів з лікарень, натомість заселяють поранених солдатів. Також в окупантів значні проблеми з логістикою, а саме із транспортуванням війська.

Лисянський припустив, що окупанти роблять з тілами загиблих: дивитися відео

Уже понад два тижні переповненні лікарні на тимчасово окупованій території України:

Алчевськ, Луганськ, Кадіївка – у Луганській області;

Єнакієве, Донецьк – у Донецькій області.

Окупантам важко везти своїх поранених у Воронеж чи Ростовську область. Тут є середнього рівня медицина, де можна надати якусь медичну допомогу. Відповідно, вони довезти не можуть, тому вимушені зараз використовувати цивільні лікарні на тимчасово окупованій території, жертвуючи місцевим населенням,

– сказав Лисянський.

Окупанти посилили збір крові

Попри це, росіянам однаково не вистачає місць у лікарнях. Відтак ворог намагається транспортувати поранених на територію Росії, але для довгих перевезень потрібний запас крові.

Вони посилили примусовий збір крові. У всіх збирають примусово, де у них є структури: школи, університети, підприємства, окупаційні адміністрації,

– наголосив правозахисник.

Проблеми окупантів на фронті