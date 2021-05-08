У лікарні помер військовий, якого наприкінці квітня поранили на фронті

У військовому шпиталі 8 травня помер військовий з Полтавської області Віктор Городніченко. Його поранили на передовій 28 квітня.

Військовий був родом з Миргородського району Полтавської області. Його поранив проросійський снайпер біля Зайцевого.

Важливо У шпиталі помер воїн із Полтавщини, який отримав поранення в зоні ООС

Бійця одразу госпіталізували

Після поранення військовому надали невідкладну допомогу. Спочатку його евакуювали до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Однак, на жаль, після виснажливих операцій його серце не витримало.

Час і місце прощання із Городніченком повідомлять пізніше.

Війна на Донбасі: останні новини Останніми місяцями російські найманці вщент зірвали перемир'я на Донбасі. Вони щодня прицільно обстрілюють позиції українських військових.

Наприклад, за добу 6 травня окупанти аж 16 разів порушували тишу. Двоє бійців ООС загинули, ще один – отримав поранення. 7 травня було 11 порушень.

Від початку 2021 року на фронті вже загинув щонайменше 41 наш захисник. До речі Навіки 22: на Донбасі загинув військовий Сергій Коробцов

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя.