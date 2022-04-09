У лікарнях Дніпра рятують 15 дітей, поранених через ракетний удар по вокзалу Краматорська

Українські лікарі борються за життя людей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську. У Дніпрі рятують 15 неповнолітніх.

Постраждалі з Краматорська рятуються у Дніпрі

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він заявив, що в лікарнях Дніпра рятують 15 поранених дітей.

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У наших лікарнях рятують 15 дітей, поранених через ракетний удар по вокзалу Краматорська,

– написав Резніченко.

Очільник Дніпропетровської ОВА, як і всі українці, не розуміє цинізму росіян, які обстріляли ні в чому невинних дітей.

"Вони не тримали у руках зброю. Вони просто хотіли вижити. Вони просто втікали від війни. Вони просто їхали туди, де не стріляють", – зазначив він.

Росія завдала ракетного удару по вокзалу в Краматорську: коротко

Російські терористи зранку 8 квітня ракетами обстріляли залізничний вокзал Краматорська. За попередньою інформацією, загинули 52 людини та ще понад сотня зазнали поранень.

Путінська пропаганда намагалася перекласти відповідальність на Україну. Проте російська брехня зазнала невдачі, адже кремлівські ЗМІ повідомили інформацію про вибух у Краматорську заздалегідь.

В Офісі Президента заявили, що окупанти знали, що на вокзалі були люди й цілеспрямовано здійснили обстріл. Також відомо, що російські війська завдали удару "Точкою-У" з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині.

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