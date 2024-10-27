Дивом не зачепило пацієнта: у мить удару по лікарні у Дніпрі нейрохірург проводив операцію

Увечері 25 жовтня Росія цинічно вдарила по лікарні у Дніпрі. Під час цієї атаки нейрохірург проводив операцію й дивом не отримав поранень разом з пацієнтом.

Про це повідомляє Суспільне. Також нейрохірург показав масштаби руйнувань у лікарні.

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Нейрохірург у Дніпрі проводив операцію під час атаки

Під час обстрілу ввечері 25 жовтня окупанти пошкодили один з найважливіших медзакладів – лікарню імені Мечникова. У момент ворожого удару нейрохірург саме проводив операцію.

Лікар та пацієнт дивом не постраждали, адже вибуховою хвилею вибило вікно, а уся операційна була усіяна склом. Також було пошкоджено стіну операційної. Нейрохірург жартома назвав це "порталом до сусідів".

Нейрохірург показав операційну після атаки: дивіться відео

Нагадаємо, що Росія атакувала Дніпро увечері 25 жовтня. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, а також по лікарні. На жаль, унаслідок ракетних ударів загинуло 5 осіб, ще 21 людина – постраждала. Серед травмованих є діти.