Два варіанти розвитку ситуації на Близькому Сході після ліквідації лідера "Хезболли"

Командування армії оборони Ізраїлю заявило про ліквідацію лідера терористичної організації "Хезболла" Хасана Насралли та групи вищих командирів терористів під час безпрецедентного удару по підземному бункеру Хасана у Бейруті.

Чому Ізраїль саме зараз ліквідував Насралли

Таким чином, ліквідована головна постать у всій терористичній мережі. Людина, яка могла готувати подальший план ескалації стосунків між "Хезболлою" та Ізраїлем і навіть війну на території північного Ізраїля.

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Ліквідація Насралли та його соратників є серйозним ударом не лише по позиціях "Хезболли" у Лівані, але й по позиціях Ірану в регіоні. Як і після загибелі очільника політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганія, стає очевидним, що Іран не може гарантувати безпеку навіть керівникам своїх проксі армій в регіоні. Що вже говорити про звичайних бойовиків та тих, хто хотів би пов'язати свою політичну кар'єру з іранськими та російськими амбіціями на Близькому Сході.

Зараз обговорюються мотиви, якими керувалися в Ізраїлі, коли вирішили ліквідувати Насралли. Адже треба розуміти просту річ – ізраїльські спецслужби багато років поспіль мали інформацію про те, як переміщається очільник "Хезболли". Це при тому, що Насралли практично ніколи не з'являвся на людях і навіть його звернення до бойовиків транслювалися по відеозв'язку.

Але в Ізраїлі вважали, що ліквідація Насралли може стати причиною серйозної дестабілізації стосунків між "Хезболлою" та Ізраїлем, між Ліваном та Ізраїлем, а тому зберігали певну дистанцію щодо головних осіб у терористичних організаціях, які орієнтуються на Іран.

Після 7 жовтня 2023 року, коли проксі армії перейшли "червоні лінії", напали на Ізраїль, а в заручниках опинилося чимало цивільних мешканців Ізраїлю, у Єрусалимі могли вирішити, що тепер ці дистанції не мають більше ніякого практичного значення. Саме тому і було ухвалене рішення про ліквідацію Ганії в Тегерані. Хоча, до речі, ми досі не знаємо хто насправді здійснив ліквідацію Ганії, адже на відміну від ситуації з Насраллою, Ізраїль не брав на себе відповідальність.

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Щодо Насралли ситуація ще складніша. Його ліквідацію потрібно було провести на території Лівану. Було ясно, що його загибель може вплинути на всю ситуацію в регіоні, що дії Ізраїлю будуть засуджувати не тільки на Близькому Сході, але й у Євросоюзі, а США будуть наполягати, що не були проінформовані про операцію. Так говорить міністр оборони США Ллойд Остін, який заперечив, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант був на контакті з ним перед тим, як розпочалася операції з ліквідації Насралли.

Два варіанти розвитку ситуації далі

Головним питанням є те, чи дійсно ліквідація Насралли може запобігти більшій ескалації в регіоні. Тобто чи можна вважати, що тепер Ізраїль відмовиться від наземної операції на півдні Лівану для того, щоб захистити свої північні райони від постійних ракетних атак з боку "Хезболли". Це питання зараз залишається без відповіді. У самому Ізраїлі підкреслюють, що не хотіли б такої наземної операції.

Удари по вищому керівництву "Хезболли", які відбуваються в останні місяці, можуть сприяти тому, що Хезболла перестане бути настільки впливовою армією та політичною силою, щоб відважуватися на подальші атаки по Ізраїлю. Таким чином, необхідність наземної операції перестане бути актуальною, а Ізраїль зможе зосередитися на подальших зусиллях з ліквідації "ХАМАС" у Секторі Гази.

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Але може бути інакше. Іран може сприйняти ліквідацію Насралли як виклик і докласти зусиль до переформатування цієї організації, передачі значних фінансових та воєнних ресурсів її новому керівництву, яке невдовзі з'явиться на арені. У цій ситуації необхідність операція армії Ізраїлю на території Лівану стане ще важливішою.

З одного боку, ми можемо говорити про знищення людини, яка відповідала за низку терористичних актів, вбивство цивільних громадян, перетворення "Хезболли" на впливову силу, яка, по суті, знищила саму ліванську державність. З іншого боку, ми не можемо говорити, що небезпека більш серйозного конфлікту на Близькому Сході відвернула. Хоча хотілося б сподіватися, що це буде саме так.