Політолог назвав єдину умову, за якої верхівка Кремля наважиться позбутися Путіна

У Москві 17 грудня загинув у результаті вибуху начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кіріллов та його помічник. Вибуховий пристрій було закладено у самокат, розташований біля під'їзду, з якого виходив Кірілов. Для російської еліти масштабування таких процесів є дуже загрозливою перспективою.

Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що в російській керівній верхівці резонансі від ліквідації російського генерал-лейтенанта Кірілова був набагато сильніший, ніж від боїв, наприклад, у Курській області. Також стало відомо, що підрив у Москві є результатом спецоперації СБУ.

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Тепер вони будуть боятися

Ейдман зазначив, що російських можновладців найбільше лякає те, що їх може спіткати доля Кірілова.

На Курську область їм начхати, а на свої життя і на Москву, якою вони дуже пишаються, – ні. Тому вони, звичайно, злякались,

– пояснив він.

Політолог зауважив, що представники російської еліти – дуже примітивні люди з абсолютно тваринними інстинктами. Чого хоче хижа тварина – жерти собі подібних. І вона відчуває страх, щоб її не зжерли. Так і в них, зауважив соціолог, перший інстинкт – користолюбство, вони хочуть красти і нажиратися як найбільше. І другий їхній інстинкт – страх перед Владіміром Путіним.

Тепер вони будуть боятися і української відплати. Це також дуже важливо. Коли вони українців будуть боятися більше, ніж Путіна, тоді і наважаться його усунути,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан розповів, що контррозвідка СБУ понад 2 роки збирала докази про злочини Кірілова. А напередодні ліквідації Кіріллову оголосили підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських воїнів. На думку Світана, всі терористи, які під час війни брали участь у геноциді й атаках на українське населення, будуть рано чи пізно знищені. Механізми можуть бути різні.

Чому російська верхівка досі не влаштувала змову проти очільника Кремля – тому, що, за словами Ігоря Ейдмана, вона його боїться більше, ніж будь-кого. А коли буде боятися більше українців, тоді й буде видно, як вона буде себе поводити.

Зазначимо, що водночас російська влада дуже ретельно охороняє своїх пропагандистів, зокрема, Маргариту Симоньян, яка про це багато розповідала. Пропагандистів, на думку Ейдмана, охороняють навіть краще, ніж генералів.

Нещодавно Симоньян отримала від Путіна орден за заслуги перед вітчизною 3-го ступеня, і це вже шостий орден у неї. Проте головну "нагороду", як вважає політолог, вона ще не отримала – це, імовірно, буде вирок, який свого часу отримали пропагандисти нацистської Німеччини.