Допомагають наші друзі, – нацгвардієць про ліквідацію "Ташкента"

Збройні сили України ліквідували чергового російського офіцера, який до того ж очолював підрозділ так званої "ЛНР". Українці на окупованих територіях активно допомагають ЗСУ визначати місце перебування російського генералітету.

Про це 24 Каналу командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. На його думку, ліквідація високопоставлених офіцерів іде лише на користь російській армії та Росії в цілому.

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Кого і як ліквідували Збройні Сили

За повідомленням Анатолія Штефана, Сили оборони знищили командира 123 мотострілецької бригади Росії Дениса Іванова. Він під псевдонімом "Таншкент" знімався у пропагандистських роликах, розповідаючи про вигадані успіхи російської армії.

"Це ж дуже круто, коли у Росії є такі успіхи. Також це успіх для України, але в першу чергу – саме для Росії. Адже що більше російських генералів забараняться, то менше буде затягнутих путінських хвостів (які в Росії за ним тягнуться – 24 Канал)", – припустив Оропай.

Буває так, що точку ураження визначають за одним телефонним дзвінком, що підтверджує знаходження в будівлі високопоставлених російських військових.

"Сподіваємось, що найближчим часом 200-х генералів стане набагато більше. Зараз є тенденція на знищення ворога завдяки стеженню. Нам в цьому допомагає багато друзів, зокрема і друг "Хаймарс", – пожартував військовий.

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