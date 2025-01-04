Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ і обмеження реклами азартних ігор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону реклами азартних ігор і ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Відтак в Україні створять новий уповноважений орган і визначать міністерство, яке відповідатиме за політику грального бізнесу та лотерей.

За закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом проголосували 239 депутатів Верховної Ради. Зміни підтримав і Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інформацію у картці законопроєкту.

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Нові правила для грального бізнесу в Україні

В Україні відтепер діятиме заборона реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів. Також не дозволяється спонсорувати ігри, якщо вони не пов'язані зі спортом.

Після підписання закону президентом перестає діяти Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). До 1 квітня 2025 року замість неї створять новий орган.

На заміну фактичним перевіркам запроваджується контрольована гра та посилення вимог до організаторів. Також в Україні будуть заблоковані нелегальні вебсайти та мобільні додатки, які пов'язані з гральним бізнесом.

Обмеження щодо реклами азартних ігор та проведення лотерей

Новим законом додатково обмежується реклама азартних ігор, отримання нових ліцензій деякими власниками грального бізнесу, а також вносяться зміни до діяльності лотерей.