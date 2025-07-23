У нас один ворог, – Буданов висловився про ситуацію із законом щодо НАБУ і САП
- Кирило Буданов заявив, що Україна має одного ворога, і закликав розв'язувати внутрішні суперечності через діалог, щоб захистити країну.
- Буданов висловив упевненість, що Україну врятують сильні військові та інституції, і закликав проявити мудрість і відповідальність. Ця заява пролунала на тлі голосування у Верховній Раді щодо скорочення повноважень НАБУ і САП.
Кирило Буданов висловився про ситуацію із законом про ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Начальник ГУР нагадав, що ворог у нашої держави лише існує один.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кирила Буданова у його телеграм-каналі.
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Що сказав Буданов про ситуацію із законом про НАБУ?
Кирило Буданов написав, що українська історія навчила наших громадян – нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності.
В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети – відстояти нашу країну,
– сказав генерал.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України також висловив впевненість, що Україну врятують сильні військо та інституції.
"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", – резюмував Буданов.
Ця заява голови ГУР прозвучала на тлі голосування у Верховній Раді щодо резонансного законопроєкту №12414 про урізання повноважень НАБУ і САП та масштабних протестів через це.
До слова, Володимир Зеленський у зверненні до українців 23 липня зазначив, що НАБУ і САП продовжать свою роботу. Але без російських впливів, що і прагнуть очистити.