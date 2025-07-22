Три небезпечні зміни: юристка сказала, як законопроєкт щодо НАБУ і САП вбиває їхню самостійність

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що фактично знищує незалежність НАБУ та САП. Є три моменти, які дуже небезпечні для нашої держави.

Це 24 Каналу пояснила юристка, керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа" Олена Купіна. У низці українських міст люди протестують через законопроєкт щодо НАБУ та САП.

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Які є 3 небезпечні моменти?

Олена Купіна зазначила, що у Раді проголосували за законопроєкт 12414. Цим законопроєктом знищено всю антикорупційну інфраструктуру, яка будувалась у відповідь на Революцію Гідності, зміцнювалась і будувалась останні 10 років.

Насамперед генеральний прокурор має право витребувати будь-яку справу від НАБУ, ознайомитись з її матеріалами. Це означає, що порушується будь-яка таємниця слідства. Тобто якщо НАБУ проводить розслідування щодо якихось топпосадовців, яких Офіс Президента захоче зберегти, то вони в будь-який момент можуть витребувати всю справу, бути в курсі і попередити тому, щоб людині була оголошена підозра.

Також генпрокурор має право змінювати групу прокурорів САП. Якщо будуть відібрані незалежні прокурори, які не захочуть, наприклад, чинити тиск або навпаки захочуть відмовитись давати підозру, то їх просто замінять.

І третя, найбільш небезпечна, полягає у тому, що вбито ексклюзивну підслідність НАБУ по топ-корупції. Це означає, що генеральний прокурор має право змінити підслідність по будь-якій справі. Найімовірніше, він буде передавати їх під контроль над ДБР,

– пояснила юристка.

Щодо цього законопроєкту вже почали висловлюватися топпосадовці країн Заходу. Зокрема, комісарка Євросоюзу з питань сусідства та розширення Марта Кос вже публічно розкритикувала закон про ліквідацію НАБУ.

Наразі немає офіційної інформації, що законопроєкт був підписаний Володимиром Зеленським. Однак є інформація від деяких джерел, що президент вже підписав цей законопроєкт.

Ми будемо вимагати на сьогоднішньому зібранні, щоб президент все-таки наклав вето та одумався. Адже поки офіційної інформації про підписання немає, ми маємо надію, що усе ще може бути врятовано. Якщо президент підпише цей законопроєкт, він підпише собі вирок,

– додала керівниця проєктів Антикорупційного центру "Межа".

Зауважимо, що сайт Ради ліг на "роботи" після голосування щодо НАБУ. Ознайомитися з деталями скандального законопроєкту та тим, чи підписав його вже Володимир Зеленський, – неможливо.