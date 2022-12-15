Ліквідація ОАСКу: що буде зі скандальними суддями

Довгий час правозахисники та громадські активісти боролися за ліквідацію ОАСКу. 13 грудня Верховна Рада підтримала закон про закриття одного з найскандальніших судів України, і оскаржити це рішення буде дуже непросто.

Про це наживо 24 каналу розповів правозахисник, Голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він переконаний, що тепер українці зможуть отримувати справедливу правову допомогу.

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Жернаков назвав це спільною перемогою фундації DEJURE, їх партнерів, громадських організацій та журналістів-розслідувачів. Однак судді ОАСК називають це рішення незаконним і налаштовані його оскаржувати.

Судді будуть оскаржувати

Інструментів для оскарження, за словами юриста, представники ОАСКу мають обмаль. Є припущення, що вони можуть посилатися на Закон про правовий режим воєнного стану, який нібито не дозволяє ліквідувати суди.

Однак, апелював Жернаков, в цьому Законі мовиться про обмежені чи скасовані повноваження суду. По-перше, Закон має на увазі всю судову систему, а не конкретний суд, який до того ж загрожував національній безпеці. По-друге, повноваження не зникають, лише передаються до іншого суду.

Люди можуть отримати правовий захист і судове рішення в іншому суді. Можливо, на кілька місяців пізніше, але справедливе,

– зазначив Жернаков.

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Підстав для оскарження обмаль

За словами правового експерта, Закон про ліквідацію ОАСК має такий статус, як і Закон про правовий режим воєнного стану. Навіть якщо припустити, що вони входять в колізію, то закон про ліквідацію ОАСК більш специфічний і прийнятий пізніше, отже за правилами колізійного розв'язання має перевагу за двома параметрами.

"Юридично немає жодних підстав стверджувати, мовляв, щось там зроблено не правильно", – резюмував Жернаков.

Закон прийнятий конституційною більшістю – 310 голосів, жодного проти. В будь-яких інстанціях це суттєвий аргумент, наголосив правозахисник. І навіть якщо знайдеться 45 сміливців оскаржити рішення в Конституційному Суді України, їм складно буде це зробити.

Конституційний Суд України

Однак лишається питання, яким буде Конституційний Суд України.

Вчора (14 грудня – 24 канал), на жаль, було проголосовано за законопроєкт №7662, який політично узалежнює Конституційний Суд під виглядом реформи. І це інша історія, більш сумна, ніж ліквідація ОАСКу,

– наголосив Михайло Жернаков.

Що буде із суддями

Постає цілком логічне питання: "Що сталося з усіма суддями ОАСКу?". Жернаков зазначив, що вони звільнені з Окружного суду, але статус судді матимуть, допоки не пройдуть кваліфікаційне оцінювання, яке ігнорували впродовж останніх 7 років. Цей процес контролюватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

За результатом такого оцінювання буде прийняте рішення відповідають вони посаді чи ні.

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