Він готувався: чи може Пригожин бути насправді живий

Надвечір 23 серпня стало відомо про смерть ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина. Утім, ця історія має декілька нюансів, з яких можна припустити, що терорист все ж може бути живий.

Таку думку у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Очільник ПВК "Вагнера" міг заздалегідь готуватися до цього.

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Чи справді Пригожина ліквідовано

Ліквідація Пригожина може бути кампанією з його зникнення з інформаційного поля, вважає Борис Тизенгаузен. На це вказує швидкість, з якою російські ЗМІ інформували про смерть ватажка вагнерівців, пошукова операція, яка закінчилася буквально за декілька годин, і сама ідентифікація. Вже 24 серпня росіяни заявили, що і Пригожина, і Утікіна упізнали "за особливими ознаками": першого – за відсутністю пальця, іншого – за зростом і татуюваннями.

Він може десь з'явитися, але з іншим обличчям та документами. Пригожин же готувався – у нього був двійник, але зі всіма пальцями, купа документів на різні прізвища, перуки. Він готувався до того, аби змінити імідж,

– пояснив Тизенгаузен.

Версія з публічною стратою від Путіна теж може викликати чимало запитань. Адже вагнерівці, під керівництвом того ж Пригожина, виконували свої завдання у Африці та інших регіонах. А Дмітрій Уткін, якого теж ліквідували, не мав чітких політичних амбіцій.

"Щоб показати щось іншим, треба було аби він (Пригожин – 24 Канал) "вийшов" з вікна і записку залишив, що більше так не буде. Або отруїти його десь в іншій країні – це було б по-путінськи, а не підірвати літак через два місяці", – додав політтехнолог.

Зазначимо, шириться інформація, що літак могла збити російська ППО. Американський інститут вивчення війни припустив, що саме Владімір Путін міг віддати наказ, аби помститися своєму "колишньому кухарю" за приниження через червневий заколот. Самі ж росіяни озвучували версію "теракт".

Борис Тизенгаузен про ліквідацію Пригожина: дивитись відео

Що буде з вагнерівцями

Після ліквідації Пригожина та Уткіна залишилися тисячі найманців ПВК "Вагнера". У Кремлі поки не розуміють, що з ними робити і додали: де-юре ПВК "Вагнер" не існує, але група людей є.

"Вагенрівці – особи, яким просто платили. Пригожин з них лише секту не зробив. Вони були різношерстні. А їхня задача, щоб вчасно гроші платили, дожити і пересидіти пів року. Там не буде дестабілізації: хто заплатить – на тому боці вони і воюватимуть", – додав Борис Тизенгаузен.

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