Є країни, які могли б організувати операцію зі знищення Путіна. Але ніхто не береться за реалізацію цієї ідеї, бо немає політичного рішення.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Захід боїться потенційних наслідків ліквідації Путіна. Якщо це станеться, то є варіант, що наступний, хто прийде після нього, спробує завдати ядерний удар.

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Які можливі наслідки ліквідації Путіна

Як наголосив Яковенко, ймовірність такого розвитку подій насправді невелика. Навряд чи наступний глава Росії ризикне використати ядерну зброю.

Можливість ядерного удару у такому випадку насправді невелика. Але ніхто цього перевіряти не хоче. Ті держави, які могли б ліквідувати Путіна, не мають політичного рішення. Хоча це змінило б долю війни. Навіть найжорсткіший "яструб", який прийде до влади після Путіна, одразу припинив би війну. Бо всі розуміють, що вона веде до самоліквідації Росії,

– зазначив Яковенко.

У цьому контексті незрозуміло, чому Захід не дозволяє Україні бити далі вглиб по території Росії. Такі удари явно не спричинять ядерну війну. Росія не буде так реагувати на умовний удар по аеродрому "Енгельс-2".

Дуже сподіваюся, що ця злочинна заборона буде скасована. Загроза початку ядерної війни після ударів України по військових аеродромах Росії є нульовою. Це дуже помилкова політика Заходу,

– підкреслив Яковенко.