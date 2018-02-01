Ліквідація екс-ватажка бойовиків Гіркіна можлива, – експерт

Визнання американським судом екс-лідера бойовиків "ДНР" росіянина Ігоря Гіркіна відповідальним за збиття малайзійського Boeing над Донбасом – один з аргументів України і в міжнародному трибуналі, і в так званій Білій книзі злочинів російського агресора проти нашої держави.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Наступний крок, за словами експерта – визнання Гіркіна терористом із занесенням в міжнародні бази поряд з Аль-Каїдою, ІДІЛ тощо. Кулик нагадує, що вже є доповідь міжнародної команди журналістів-розслідувачів Bellingcat стосовно фігурантів справи збиття Boeing. В документі названі прізвища причетних, починаючи від російських генералів, які давали наказ про переміщення "БУКу" на українську територію, до військових, які здійснювали пуск. Усі вони в міжнародному розшуку.

Це один з невеликих елементів у частині звинувачення Росії в підтримці тероризму. Гіркін – один з елементів загальної мозаїки, людина, яка персонально відповідальна за агресію і за віддання наказу збивати літаки над українською територією,

– зауважує Віталій Кулик.

За словами політолога, Гіркіна не екстрадують до Нідерландів – Росія не видає своїх громадян. Але російська влада не сильно педалюватиме момент його захисту чи подачі контрпозовів. На думку Кулика, Гіркін – критик путінського режиму, і незручний навіть для своїх колишніх патронів. Тому навряд чи його рятуватимуть. Буде суто формальне рішення – про невидачу і надання державного адвоката.

При цьому Віталій Кулик не виключає фізичної ліквідації Гіркіна, але за певних обставин.

Зараз, коли в Росії йде президентська виборча кампанія, сумнівно, що Гіркіна ліквідують. Не стануть з нього створювати "невінно убієнного". Але це може статися після того, як спаде інтерес до Гіркіна або він становитиме якусь мінімальну загрозу: формуватиме опозиційні рухи, спробує конкурувати з правлячою владою. Зараз Гіркін – троль російської влади, але вписується в загальну канву виборчої кампанії Путіна,

– наголосив Віталій Кулик.

Нагадаємо, Американський суд за позовом родичів загиблих визнав відповідальним за збиття малайзійського Boeing у небі над Донбасом екс-лідера бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна. Він має виплатити 400 млн доларів компенсації. Адвокати родичів жертв рейсу планують заарештувати майно бойовика. Однак, є підозри, що цього не вистачить для виплати компенсації.



Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.