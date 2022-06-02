Ліквідували ще одну небезпечну міну в морі біля Одещини: ЗСУ показали відео знищення

Захисники Півдня 2 травня виявили в морі біля Одещини ще одну протикорабельну міну, яку зірвало з якоря. Небезпечну морську "мандрувальницю" вдалося знищити.

Про це повідомили службовці оперативного командування "Південь". Вони також оприлюднили відео підриву боєприпасу.

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У цей день їх було більше

На відео показали знищення лише однієї міни, проте таких у цей день було дві. Кожна протикорабельна міна має кріплення, проте воно часто виявляється неготовим до сильного шторму.

Другу за сьогодні морську якірну міну, яку штормом напередодні зірвало з кріплення і хвилями принесло ближче до берега, корабельна підривна команда ВМС ЗС України знищила шляхом контрольованого підриву,

– зазначили в командуванні.

Це зробили неподалік від узбережжя Одещини. Якби міну не виявили вчасно, це могло б призвести до трагедії.

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Далеко не перший випадок

Слід зазначити, що внаслідок одного шторму таким чином прибилися до берега вже 5 мін за тиждень. Деякі з них помітили вже на пляжах.

Зокрема, шторм виніс морську міну 30 травня. Тоді фахівці її відвезли на полігон для контрольованого підриву. Це знешкодження теж показали на відео.

Скільки таких мін в морі Точну кількість протикорабельних мін, які розкидали російські війська, наразі встановити неможливо. Проте вже відомо, що їх лише Точну кількість протикорабельних мін, які розкидали російські війська, наразі встановити неможливо. Проте вже відомо, що їх лише в акваторії Чорного моря є від 400 до 600.

Припливають навіть в інші країни

Слід зауважити, що це становить загрозу не лише українському судноплавству. Адже також такі міни вже прибивало до берега в Румунії та Туреччині. Слід зауважити, що росіяни намагалися звинуватити Україну в розкидуванні мін.

Вони спеціально для мінування акваторії використали боєприпаси, які колись належали ЗСУ. Проте прорахунок у них був у тому, що з мін не стирали серійні номери. Завдяки цьому вдалось встановити, що вони всі є захопленими Росією під час окупації Криму.

Росія вигадала новий вид морського розбою. Вона свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами,

– прокоментували тоді це в МЗС України.

На щастя, жоден із наших міжнародних партнерів не повірив у таку цинічну та непродуману брехню. Тому Кремлівська пропаганда навіть перестала про це згадувати.

До речі – Росія хоче, щоб ми усували цю проблему: дивіться відео