Ліквідували ще одну небезпечну міну в морі біля Одещини: ЗСУ показали відео знищення
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Захисники Півдня 2 травня виявили в морі біля Одещини ще одну протикорабельну міну, яку зірвало з якоря. Небезпечну морську "мандрувальницю" вдалося знищити.
Про це повідомили службовці оперативного командування "Південь". Вони також оприлюднили відео підриву боєприпасу.
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У цей день їх було більше
На відео показали знищення лише однієї міни, проте таких у цей день було дві. Кожна протикорабельна міна має кріплення, проте воно часто виявляється неготовим до сильного шторму.
Другу за сьогодні морську якірну міну, яку штормом напередодні зірвало з кріплення і хвилями принесло ближче до берега, корабельна підривна команда ВМС ЗС України знищила шляхом контрольованого підриву,
– зазначили в командуванні.
Це зробили неподалік від узбережжя Одещини. Якби міну не виявили вчасно, це могло б призвести до трагедії.
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Далеко не перший випадок
Слід зазначити, що внаслідок одного шторму таким чином прибилися до берега вже 5 мін за тиждень. Деякі з них помітили вже на пляжах.
Зокрема, шторм виніс морську міну 30 травня. Тоді фахівці її відвезли на полігон для контрольованого підриву. Це знешкодження теж показали на відео.
Скільки таких мін в моріТочну кількість протикорабельних мін, які розкидали російські війська, наразі встановити неможливо. Проте вже відомо, що їх лише в акваторії Чорного моря є від 400 до 600.
Припливають навіть в інші країни
Слід зауважити, що це становить загрозу не лише українському судноплавству. Адже також такі міни вже прибивало до берега в Румунії та Туреччині. Слід зауважити, що росіяни намагалися звинуватити Україну в розкидуванні мін.
Вони спеціально для мінування акваторії використали боєприпаси, які колись належали ЗСУ. Проте прорахунок у них був у тому, що з мін не стирали серійні номери. Завдяки цьому вдалось встановити, що вони всі є захопленими Росією під час окупації Криму.
Росія вигадала новий вид морського розбою. Вона свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами,
– прокоментували тоді це в МЗС України.
На щастя, жоден із наших міжнародних партнерів не повірив у таку цинічну та непродуману брехню. Тому Кремлівська пропаганда навіть перестала про це згадувати.
До речі – Росія хоче, щоб ми усували цю проблему: дивіться відео