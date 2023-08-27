Ліквідували вагнерівця Бібера, якого Пригожин залишав "стерегти" Бахмут

Наші захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників. Стало відомо, що кількома тижнями раніше знищили вагнерівця Бібера. Його Пригожин залишив, щоб "пильнував" Бахмут.

Так, кількість вагнерівців, які воюють в Україні, продовжує скорочуватися. Як пишуть у телеграм-каналах, кілька тижнів тому ліквідували бійця ПВК з позивним Бібер.

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Бібер більше не "пильнуватиме" Бахмут

Власне, Бібера, а також іншого вагнерівця з позивним Долік, залишив Пригожин наприкінці весни. Тоді фінансист ПВК "Вагнера" виводив найманців. Мовляв, Бібер і Долік отримали важливе завдання – "стерегти" Бахмут.

Власне, 25 травня 2023 року у мережу виклали відео з Євгєнієм Пригожиним. На ньому фінансист ПВК "Вагнера" розповідає, що залишає російському регулярному війську у допомогу двох своїх найманців. Зауважимо, що доля Доліка поки невідома.

Звернімо увагу, що вагнерівці пишаються Бібером. Мовляв, у найманця були внутрішні нагороди типу "Окопний хрест" і медаль "За участь у Бахмутській м'ясорубці".

Додамо, що війна в Україні – не перша у його біографії. Він також воював у Чечні та був серед тих, хто штурмував і знищував Грозний. Власне, Бахмут окупанти теж буквально стерли з лиця землі.

Можемо констатувати, що Бібер випередив Пригожина. Останнього ліквідували 23 серпня. Достеменно невідомо, чи була авіакатастрофа випадковістю, чи спланованою операцією. Але точно відомо одне: ПВК "Вагнера" залишилася без головного свого фінансиста.

Оскільки ми заговорили про ліквідацію вагнерівців, то не зайвим буде згадати про актуальні втрати ворога.

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