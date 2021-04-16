Ющенко, Порошенко і Зеленський: ліквідувати ОАСК намагаються вже не вперше

Володимир Зеленськиий запропонував Верховній Раді проголосувати за невідкладну ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Відповідний законопроєкт президент вже вніс до парламенту.

За словами глави держави, суд не зміг повернути до себе довіру українців. Натомість обріс цілими стосами скандальних рішень, у яких не було і натяку на справедливість.

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"Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – заявив Володимир Зеленський.

Ліквідувати ОАСК намагаються вже не вперше

Ну що ж, сигнал отримали. Але відкорковувати шампанське ще зарано, бо питання ліквідації ОАСКу підіймається вже не вперше. Свого часу Віктор Ющенко думав, що з ним робити. Потім була прірва.

Потім думати в цьому напрямку продовжив Петро Порошенко. Навіть указ відповідний підписав, з якого згадка про ОАСК потім якимось дивним чином зникла.

І от тепер прийшла черга і до Володимира Зеленського. Який теж намагався бути "добрим поліцейським", і спочатку пропонував лише порізати права Окружного адмінсуду. Зокрема забрати у нього справи, що стосувалися б роботи міністерств, НБУ та Нацкомісії з регулювання ринку комунальних послуг. І потім передати до Верховного суду. А інші категорії справ, міські, залишити.

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У самому ОАСКу тоді ініціативу президента назвали більше політично вмотивованою, ніж обґрунтованою. І додали щось на кшталт: "Пф, не дуже то нам і хотілося". Але добре, буде менше звинувачень на адресу суду.

НАБУ затримало брата Павла Вовка

Тож поки президент майже 2 місяці все обдумував, зважував та вагався, очільник ОАСКу робив свою щоденну "паперову роботу". Брав все, що дають і ховав туди, де, за його логікою, не мали б шукати – по "кишенях" родичів.

На хабарі в 100 тисяч доларів "погорів" брат очільника ОАСКу Юрій Зонтов . Детективи стверджують, що гроші призначались судді Вовку як платня за замовний вирок.

Та це був лише початок історії. Бо поки Юрій Зонтов давав свідчення, детективи НАБУ прийшли з обшуками до його колеги, в якого знайшли ще кілька річних бюджетів українських сіл.

Це 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень, 100 шекелів. Які, певно, залишилися в нього після якогось з відпочинків. Ну не розводити ж він їх збирався?

А ще документи, в яких фігурує ім'я та прізвище того самого, невловимого Павла Вовка.



Очільник Окружного адмінсуду Києва / Фото з фейсбуку Павла Вовка

Тож НАБУ закрити на все це добро очі просто не могло, інакше б не прийшли. Другого фігуранта справи також люб'язно попросили прослідувати з конспіративної квартири в супроводі правоохоронців, просто в казенний дім.

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Вже за кілька днів Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про запобіжний захід – тримання під вартою, або застава в 35 мільйонів гривень. Прокурори, щоправда, вимагали 70. Та феміда була невблаганною. Тому 35, так 35.

Щоправда, сам Зонтов зазначив, що його річна зарплата становить всього 400 тисяч гривень. І сума застави й близько не співрозмірна з його доходами.

Другому адвокату і фігуранту справи пощастило більше. Йому достатньо буде внести лише 2 мільйони 951 тисячу гривень застави. Та найцікавіше в цьому процесі те, що самого Вовка ця справа якимось дивним чином оминула. Ні підозри, ні затримання.

Не дочекавшись паса від очільниці Офісу генпрокурора, м'яч у цій грі вирішив собі повернути президент Зеленський і віддав його народним депутатам. Щоправда, їх багато, а м'яч один. І з того, наскільки одностайно вони гратимуть, сказати можна буде багато чого.

Аж цікаво подивитися, хто на ньому спалиться. А поки до голосування ще майже тиждень, давайте пригадаємо – чому ОАСК і одіозний стали словами синонімами.

Якими рішення відзначився Окружний адмінсуд Києва

ОАСК – це саме той суд, який роками штампує свої дикі рішення. А голова, Павло Вовк, тікає від детективів і вже двічі оголошений у розшук.

Це той самий суд, який свого часу:

заборонив Майдан і наказав "Беркуту" його розігнати;

поновив на посаді голову ДФС Романа Насірова;

масово повертав на роботу неатестованих поліцейських;

скасував перехід армії на нову систему харчування;

заборонив перейменування церкви окупанта й відзначення ювілеїв низки українських діячів;

присудив, що держава має заплатити братам Суркісам майже 1,5 мільярда гривень компенсації через націоналізацію "Приватбанку";

видавав дозволи на забудову тих київських районів, де будь-який нормальний киянин сказав би, що це категоричо не можна;

виправдав схему "Трейд Коммодіті" – це фірма, яка в розпал війни за завищеними цінами продавала нашій армії пальне.

ОАСК ухвалив більше ніж достатньо свавільних рішень, щоб бути ліквідованим. Але й досі працював, бо приручений.

Ліквідація ОАСКу – це добре, на часі і вже навіть трохи перестигле рішення. Але, якщо зараз все це суддівське корумповане кубло перебуває під одним дахом, то після ліквідації вони розбредуться хто куди.

"Законопроєктом передбачено, що ліквідовується ОАСК. І судді, які не нададуть згоду на переведення, будуть звільнені", – зазначив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

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Утім на це сподіватися не доводиться. А от на перезапуск судової реформи я покладаю величезні надії.

Вовк взяв прізвище дружини після одруження

Сподіваюся, що зараз у вас залишилось лише одне запитання, на яке ви не почули відповіді – чому брат одіозного судді Павла Вовка має прізвище Зонтов.

Усе дуже просто. Документи Павло Вовк змінив ще в 1999 році, коли одружився і взяв прізвище дружини. Бо Вовк більш проукраїнське, ніж Зонтов. І з цим важко не погодитись. Але й більш красномовне. Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу.