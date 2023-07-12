Ворог намагається прорватись на Лиман: має варіант відходу з деяких відтинків фронту

Російські окупанти намагаються наступати на Лиманському напрямку. Вони навіть використали там деякі власні стратегічні резерви.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Лиманський напрямок – найбільш зручний окупантам для наступальної операції.

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Яка ситуація на Лиманському напрямку

Упродовж останнього часу тривають бої поблизу Діброви. Однак тамтешню річку Жеребець вони не форсували, а також – зависли в районі Торського.

Вони вийшли з лісу біля Кремінної, висунулися в поля. Таке вже не один раз було. Як тільки до Торського висувають, то збирається наш кулак і б'є по колонах, які намагаються просунутися вперед,

– зазначив Світан.

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Зараз головна мета російських окупантів на цьому напрямку – вийти поблизу Оскільського водосховища та Сіверського Донця і закопатися на цих територіях. У такому випадку вони спробують знову окупувати Лиман.

Російські загарбники також спробують змусити Збройні Сили України залучити стратегічні резерви, аби їх не використовували в наступальній операції. Однак зараз ситуація абсолютно контрольована.

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