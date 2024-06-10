ЗСУ можуть перезавантажити війну та повернути військовий імпульс влітку, – сенатор США

10 червня 2024, 12:13
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Джерело:

The Hill

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що було втрачено багато часу через відсутність військової допомоги та санкцій з боку США до повномасштабного вторгнення. Зараз у ЗСУ з'явився реальний шанс змінити хід війни.

На думку сенатора, нова зброя та допомога дадуть змогу українській армії відновити потенціал та надолужити втрачене раніше.

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США повинні дати шанс Україні

Сенатор Грем наголосив, що на тлі триваючої війни з Росією, яка здійснила повномасштабне вторгнення в країну більше двох років тому, США зобов'язані підтримувати Україну.

Ми або будемо допомагати Україні, або ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією, щоб вражати цілі всередині Росії. Переслідуйте активи Путіна скрізь і по всьому світу. Україні потрібно перейти в наступ. Я думаю, що влітку Україна відновить військову динаміку,
– наголосив республіканець.

Він також додав, що Володимир Зеленський хоче, щоб США взялися за російські активи в усьому світі і віддали їх Україні. Ліндсі Грем закликав забрати гроші з держфондів Росії і віддати їх Україні. Він нагадав, що у Європі зберігаються російські 300 мільярдів доларів. На його думку, суверенні активи, які ми повинні конфіскувати і віддати Україні.

Яку допомогу отримує Україна від Заходу

  • У Повітряних силах України говорять, що з появою західних літаків ефективність зброї, яка від самого початку призначалася для них, значно зросте. Надходження F-16 підвищить ефективність HARM, JDAM та інших авіаційних боєприпасів, які вже використовуються, але з радянських літаків.
  • Україні нададуть літаки у модифікації MLU, заточені під високоточну зброю. Використання саме такої зброї дозволить нам вражати ті цілі, які потрібні для перемоги, просування наших наземних військ до державного кордону і визволення територій.
  • Нещодавно стало відомо, що Україна отримає літаки Mirage 2000 від Франції. І хоч точної цифри вказано не було, однак з'явилася приблизна кількість. Загалом Париж може надати не більше ніж шість таких винищувачів.
  • Франція запропонувала партнерам приєднатись до коаліції з навчання військових на території України. Звернення адресували, зокрема, США, Британії, Польщі, Нідерландам, всім країнам Балтії, Данії та Швеції.

Автор: Василь Розтрьопа