Чітку лінію фронту видно навіть з космосу: вражаючий знімок, зроблений над Україною

У мережі з'явився свіжий супутниковий знімкок, на якому видно масштаби кровопролитної війни в Україні. Навіть з терен космосу можна побачити чітку лінію фронту, яка проходить по наших землях.

Фото оприлюднив журналіст і геопросторовий аналітик Майкл Круікшенк. Він також висловився про побачене.

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Надзвичайно бачити, наскільки чітко зараз виражена лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі,

– наголосив він.

Він також додав, що за лінією сірого кольору, яка позначає Каховське водосховище, що висохло, йде темно зелена лінія. Це – поля, де надто небезпечно для сільського господарства.

Росія підірвала Каховську ГЕС

Вночі 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок чого було затоплено багато районів на Півдні України, в тому числі на окупованій його ділянці, загинули люди та тварини, були поруйновані будинки та виникли проблеми з питною водою.

Ворог влаштував масштабну катастрофу, наслідки якої ще довго впливатимуть на екологію, сільське господарство та життя звичайних українців. Саме водосховище поступово перетворюється у пустелю.

18 липня уряд затвердив експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС. Він розрахований на 2 роки.

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Зауважимо, що окупанти захопили Північнокримський канал та Каховську ГЕС у перші дні повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.