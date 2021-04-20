Росіяни не приїхали на сесію ПАРЄ та мають труднощі зі зв'язком, – Кравчук

Російська делегація не приїхала на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Водночас лише у представників Росії виникають технічні труднощі з відеозв'язком під час онлайн-включень.
Джерело:24 канал
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що представники російської делегації включаються онлайн під час дискусій. На її думку, дуже показово, що саме в них постійно виникають проблеми зі зв'язком.
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Кравчук розповіла, що представники Росії по декілька разів намагаються під'єднатися до розмови. Як зауважила депутатка, вони не вміють натиснути деякі кнопки та не знають, як включити мікрофон.
Ми маємо щастя не бачити представників російської делегації в кулуарах та залі ПАРЄ, бо вони не приїхали на цю сесію і включаються онлайн під час дискусій,
– розповіла депутатка.
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