Лише мінські домовленості: у Кремлі кажуть, що в України більше немає плану "Б"

Сергій Лавров заявив, що вирішити ситуацію на Донбасі можна, мовляв, лише через мінські домовленості. Російський міністр закордонних справ пригрозив, що жодного іншого варіанту для Києва буцімто не існує.

Політик традиційно заявив, що Україна перебуває під "зовнішнім управлінням США". Вашингтон, мовляв, спроможний "змусити" Київ виконати мінські домовленості.

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Для українського режиму жодного плану "Б" не може бути. Є лише мінські угоди, які Київ зобов'язаний виконати,

– наголосив Лавров.

Питання Донбасу можуть винести на референдум

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що у влади є кілька варіантів щодо припинення війни на Донбасі та повернення окупованих територій. Зокрема, в Україні можуть провести референдум щодо Донбасу. До такого кроку вдадуться, якщо цього вимагатимуть переговори.

Крім того, президент казав, що у випадку провалу перемовин щодо урегулювання конфлікту на Сході України доведеться відгороджувати Донбас "стіною".

Ситуація на Сході України: останні новини

Упродовж доби 16 січня російські найманці відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї у сторону Катеринівки.

Внаслідок їхніх дій один воїн ЗСУ отримав поранення. Відомо, що боєць перебуває в лікарні у задовільному стані.

До кордону України Росія стягнула свої війська. Очільник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох попередив, що є велика загроза вторгнення Росії в Україну вже найближчими днями, тобто це відбудеться до кінця січня.

Водночас аналітики CIT вважають, що перш ніж ввести війська на нашу територію, Кремль може вдатися до провокацій на Донбасі. Так Росія планує виправдати мету свого вторгнення.

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