Ворог атакував Україну на Новий рік 122 "Шахедами"

Росія вночі проти 1 січня знову запустила по Україні ударні дрони-камікадзе. До півночі ворог запустив 96 безпілотників, а після настання Нового року – ще 26 повітряних цілей.

Росія у новорічну ніч випустила по Україні 122 "Шахеди". Сили протиповітряної оборони загалом знищили 87 ударних дронів-камікадзе.

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Росія застосувала майже сотню дронів

Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну. Вони застосували 96 дронів-камікадзе, які мали цілі у різних регіонах України. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Також загарбники знову завдали авіаційного удару. Цього разу вони запустили 26 ударних БпЛА типу "Шахед". Наші оборонці знищили 21 ворожий дрон. Сили протиповітряної оборони працюють, щоб забезпечити безпеку українців.

До слова, напередодні Нового року, 31 грудня 2023 року, ворог кілька разів піднімав у повітря носіїв "Кинджалів". Кілька бортів МіГ-31К тричі були причиною оголошення тривоги. В обід вони здійснили пуски ракет. Вибухи чули у Кривому Розі та Кропивницькому.

На Півдні було понад 60 "Шахедів"

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла про деталі нічної атаки дронами. За її словами, було кілька груп дронів, які заходили з різних напрямків та рухались різними маршрутами. Вона також зазначила, що характер атаки був звичним.

Гуменюк сказала, що характер атаки свідчить, що вона була також спрямована на виснаження систем протиповітряної оборони. Ворог використовує різні тактики і цього разу вдався до такої.

За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено,

– зазначила речниця.

Однак ця інформація може змінюватися. За словами Гуменюк, саме триває підбивання підсумків.

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