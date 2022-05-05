Лише за 4 травня Луганщину обстріляли 24 рази: 5 загиблих
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупаційні війська продовжують вести безперервний вогонь по Луганській області. Тільки за одну дому від обстрілів, на жаль, загинуло щонайменше п'ятеро цивільних.
Знайдені тіла 5 луганчан, загиблих від вторгнення Росії
Про наслідки обстрілів військ агресора повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Окупанти завдали 24 потужні обстріли по ряду міст на Луганщині.
До теми У Рубіжному і Попасній – дуже складна ситуація, туди неможливо доставити гумдопомогу, – Гайдай
За словами Сергія Гайдая, тільки 4-го травня росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєвєродонецьк. Як повідомив очільник Луганської ОВА, ще сім разів окупанти обстріляли Попаснянську та Гірську громади й чотири – Лисичанськ.
24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях жителів області,
– повідомив Гайдай.
Він розповів, що вдалося знайти та ідентифікувати тіла п'ятьох загиблих.
"Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили під російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки, вдень – чоловік з Попасної", – написав Гайдай у соцмережах.
Наслідки обстрілів Луганщини / Фото Луганської ОВА
Як заявив очільник Луганської ОВА, дані про загиблих не остаточні. За його словами, у Попасній та Гірській громаді будинки палають один за одним.
Так, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську,
– резюмував Гайдай.
Яка ситуація на Донбасі
Російські війська після невдачі на Півночі здійснили перегрупування та зосередили сили на Сході. Метою ворожих військ є вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
У Генштабі Збройних Сил України 4-го травня повідомили, що Попасна та Лиман – найгарячіші напрямки на Донбасі.
Водночас в Операції Об'єднаних сил не дають ворогу прорватися. Тільки протягом 4-го травня наші відважні захисники відбили 11 ворожих атак.
Українські військові знищили:
- 5 ворожих танків,
- 7 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 автомобілів.
- 2 ворожі літаки Су-30,
- 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
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