Лише за тиждень у пожежах в Україні загинули 80 людей
3 січня 2022 , 11:15Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
За період з 27 грудня по 2 січня рятувальники ліквідували понад 1 тисячу пожеж. З полум'я вдалося врятувати 80 людей. Втім, стільки ж людей загинули.
Протягом останнього тижня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжували проводити заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям, виїжджали ліквідовувати їхні наслідки, гасили пожежі.
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У пожежах за тиждень загинули 80 людей
- За останні 7 днів надзвичайникам вдалося ліквідувати 1 160 пожеж.
- Зі займань врятували 80 людей. Крім того, співробітники ДСНС не допустили знищення вогнем 640 будівель і 46 одиниць техніки.
- На жаль, були й жертви – у пожежах загинули 80 людей. А завдані збитки, за оперативними даними, становлять 12,656 мільйона гривень.
Надзвичайні події та ситуації на воді за тиждень
- Зареєстрували 1 391 надзвичайну подію. Рятувальники виїжджали на місце інцидентів та у результаті врятували 98 людей.
- Піротехнічні підрозділи здійснили 43 виїзди. Під час них виявили, вилучили та знищили 363 вибухонебезпечні предмети.
- На водних об'єктах загинули 8 людей.
Останні пожежі в Україні: коротко
- У Запоріжжі 2 січня трапилась пожежа у гуртожитку сімейного типу. Рятувальники встигли евакуювати 28 людей, серед них було 5 дітей.
- Ввечері 1 січня у селі Кошани, що на Чернігівщині, у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 2 людини – 61-річний чоловік та 47-річна жінка.
- Того ж дня пожежа спалахнула у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Площа займання становила аж 400 квадратних метрів. На щастя, люди не постраждали.
- У перший день року рятувальники знайшли у Києві у приватному будинку тіло жінки. Вона загинула під час пожежі. Трагедія трапилась в Дарницькому районі.
Інший інцидент – пожежа на пилорамі у селі Мартусівка: дивіться відео