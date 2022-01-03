Лише за тиждень у пожежах в Україні загинули 80 людей

3 січня 2022 , 11:15
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Джерело:

ДСНС

За період з 27 грудня по 2 січня рятувальники ліквідували понад 1 тисячу пожеж. З полум'я вдалося врятувати 80 людей. Втім, стільки ж людей загинули.

Протягом останнього тижня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжували проводити заходи із запобігання надзвичайним ситуаціям, виїжджали ліквідовувати їхні наслідки, гасили пожежі.

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У пожежах за тиждень загинули 80 людей

  • За останні 7 днів надзвичайникам вдалося ліквідувати 1 160 пожеж. 
  • Зі займань врятували 80 людей. Крім того, співробітники ДСНС не допустили знищення вогнем 640 будівель і 46 одиниць техніки.
  • На жаль, були й жертви – у пожежах загинули 80 людей. А завдані збитки, за оперативними даними, становлять 12,656 мільйона гривень.

Надзвичайні події та ситуації на воді за тиждень

  • Зареєстрували 1 391 надзвичайну подію. Рятувальники виїжджали на місце інцидентів та у результаті врятували 98 людей.
  • Піротехнічні підрозділи здійснили 43 виїзди. Під час них виявили, вилучили та знищили 363 вибухонебезпечні предмети.
  • На водних об'єктах загинули 8 людей.
Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомили, що в останній день 2021 року в Україні виникли 125 пожеж у житловому секторі. На жаль, вони стали смертельними для 12 людей, ще 4 отримали травми.

Останні пожежі в Україні: коротко

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Автор: Наталія Пристанська